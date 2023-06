Cible de très gros clubs européens, Mattéo Guendouzi pourrait quitter les rangs de l’OM cet été. Pour le remplacer, Pablo Longoria vise du lourd.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025 avec l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi pourrait changer d’air à l’occasion de ce mercato estival. D’après les informations de Téléfoot, plusieurs clubs prestigieux venus de Premier League (Aston Villa et Newcastle United) et de Serie A (Juventus Turin et Inter Milan) seraient intéressés par le profil du milieu de terrain marseillais.

En quête de liquidités pour renflouer les caisses, les dirigeants olympiens pourraient se laisser convaincre par un chèque de 25 millions d’euros. Un départ qui pourrait pousser l’OM à recruter pour renforcer son entrejeu et cela tombe bien puisque Pablo Longoria aurait d’ores et déjà identifié le profil idéal pour renforcer l’OM en cas de départ de Mattéo Guendouzi.

Mercato OM : Geoffrey Kondogbia à la place de Mattéo Guendouzi

En effet, d’après les informations du portail La Minute OM, le président de l’Olympique de Marseille surveillerait la situation de Geoffrey Kondogbia. Sous contrat avec l'Atlético Madrid jusqu'en 2024, l’international centrafricain pourrait être susceptible de changer d’air cet été. Habitué à jouer la Ligue Europa et la Ligue des Champions, il possède un bagage physique, et surtout mental, qui pourrait permettre au club de la Cannebière de passer un cap.

Arrivé à l’Atlético de Madrid en 2020, Geoffrey Kondogbia est estimé à 14 millions d’euros par le site Transfermarkt. Peu utilisé par Diego Simeone cette saison, l’ancien international français ne devrait pas être retenu par les Colchoneros en cas de bonne offre. Aux dernières nouvelles, l’Atlético Madrid ne demanderait d’ailleurs que 5 millions d’euros pour lâcher son milieu défensif.