Publié par ALEXIS le 13 mars 2023 à 21:00

L’ ASSE est restée invaincue samedi, malgré le nul concédé à Amiens à Geoffroy-Guichard. Ça va mieux selon Patrick Guillou, grâce au mercato d’hiver.

L’ ASSE poursuit sa série positive ! Après 4 victoires de suite, l’équipe de Laurent Batlles ne gagne plus, mais ne perd pas non plus. Elle a accroché les Giondins à Bordeaux, en égalisant (1-1, 82e), lors de la 26e journée. Samedi dernier, à l’occasion de la réception d’Amiens SC, l’AS Saint-Etienne a été menée (0-1, 57e) en présence de ses milliers de supporters, mais elle a bien réagi pour revenir au score. Grâce au but de la recrue hivernale Niels Nkounkou (1-1, 77e), les Stéphanois ont encore glané un précieux point et sont toujours 13es, avec 4 points de plus que le premier club relégable.

Revenu sur le match de l’ ASSE lors de cette 27e journée, Patrick Guillou constate que les Verts ont manqué de justesse dans le dernier geste sur des actions nettes de but. Néanmoins, il apprécie le fait que son équipe de coeur reste invaincue en 6 matchs consécutifs. « La première période a été de bonne facture. Dommage que Ibrahima Wadji n’ait pas réussi à sortir les pieds du sac isotherme pour conclure les actions […].

Le petit récital de Niels Nkounkou a permis d’éviter la soirée cauchemardesque. Ce but permet d’atténuer le manque d’efficacité offensive, ainsi que le manque de sang-froid dans le dernier geste », a commenté le journaliste-supporter des Verts, dans sa chronique pour Le Progrès, avant de noter que « cette régularité positive, au niveau des résultats, longtemps espérée est enfin retrouvée. »

ASSE : Patrick Guillou loue le mercato de Saint-Etienne

Patrick Guillou n’est pas satisfait que de la série positive actuelle de l’ ASSE, il avoue que la direction du club ligérien a fait un bon mercato, même si elle attend toujours que son équipe soit en grande difficulté pour réagir. « L’heure est parfois aux souvenirs. Rappeler que la façon maladroite de l’exécutif de se rattraper aux branches, afin de déminer la situation semble fonctionner aujourd’hui […] », a indiqué le consultant de beIN Sports.