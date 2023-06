Un attaquant ivoirien de 19 ans vient officiellement de s'engager avec le Stade de Reims. Prêté au FC Liefering cette saison, il a signé jusqu'en 2028.

Mercato Stade de Reims : Oumar Diakité, le futur Balogun

Pour compenser le départ de Folarin Balogun, retourné à Arsenal, le Stade de Reims n'a pas mis longtemps à trouver son digne successeur en attaque. C'est du côté de l'Autriche que les dirigeants rémois ont décidé de jouer cartes sur table pour faire signer un attaquant prometteur. Oumar Diakité (19 ans), considéré comme l'un des plus grands espoirs du football ivoirien, aura pour mission de succéder à l'attaquant américain, auteur de 21 buts cette saison en Ligue 1.

Du haut de ses 19 ans, Oumar Diakité a déjà marqué les esprits dans le championnat autrichien. Formé à l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), puis recruté par Salzbourg à l'hiver 2022, le jeune attaquant "se distingue par sa vélocité, sa capacité à répéter les efforts et sa puissance allié à une finesse technique intéressante", détaille le Stade de Reims dans son communiqué officiel.

Oumar Diakité, des stats qui affolent

Prêté cette saison au FC Liefering, club de deuxième division autrichienne, le natif de Bingerville affiche un bilan plus qu'honorable. En 35 matches disputés, il a inscrit un total de 12 buts et délivré 11 passes décisives. Oumar Diakité arrive au Stade de Reims avec l'ambition d'offrir un tremplin à sa jeune carrière. « J'ai tout de suite été séduit par le projet du SDR. Je pense que c'est la meilleure étape possible pour parfaire mon développement. J'espère m'installer rapidement et ainsi aider mes nouveaux coéquipiers à viser le plus haut possible en Ligue 1 Uber Eats. Il me tarde de découvrir Delaune, ses supporters et son ambiance. »

La direction du Stade de Reims ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et entend poursuivre son mercato, comme l'a laissé entendre Mathieu Lacour, directeur général du SDR. « Oumar ne sera pas le seul renfort offensif. L'idée est d'instaurer une concurrence saine à ce poste avec des profils différents pouvant être complémentaires. »