Alors qu'il semblait déterminé à rester à l'OM la saison prochaine, une destination se précise pour Mattéo Guendouzi sur ce mercato.

Mercato OM : Pablo Longoria attend une offre de West Ham

Mattéo Guendouzi est la valeur marchande la plus élevée du club, et ça, Pablo Longoria l'a parfaitement compris. L'hiver dernier déjà, l'international français a fait l'objet de plusieurs approches, notamment de la part d'Aston Villa, où Unaï Emery semblait déterminé à attirer le milieu marseillais dans son effectif.

Mais Pablo Longoria a rapidement prévenu tout le monde, en fixant le prix de son joueur à 40 millions d'euros, une somme qu'aucun club n'a souhaité mettre durant le mois de janvier. Derrière, Mattéo Guendouzi a beaucoup moins joué, et son prix n'est plus tout à fait le même. À l'heure actuelle, la direction de l'OM pourrait se satisfaire de 30 millions d'euros, et c'est West Ham qui semble tenir la corde pour s'offrir les services du joueur de 24 ans.

D'après les informations révélées par L'Équipe, Pablo Longoria serait en attente d'une offre des Hammers pour Mattéo Guendouzi. Le pensionnaire de Premier League aurait fait du Marseillais une priorité pour cet été, mais doit d'abord être sûr que Declan Rice rejoigne Arsenal dans les heures à venir.

Avec le départ de Tudor, Mattéo Guendouzi est plus enclin à rester

La relation entre Igor Tudor et Mattéo Guendouzi n'a jamais été une grande histoire d'amour. Mis sur la touche durant la quasi totalité de la deuxième partie de saison, le milieu français n'a pas forcément apprécié ce traitement que lui a réservé le technicien croate, et une deuxième année sous les ordres de l'ancien coach de l'Hellas Vérone n'était même pas imaginable.

Mais depuis le départ d'Igor Tudor, Mattéo Guendouzi a changé d'avis, et devait justement rencontrer ses dirigeants pour évoquer son avenir, comme il l'avait annoncé dans l'émission Rothen s'enflamme. "J'ai toujours voulu faire de grandes choses et gagner des trophées avec l'OM, j'ai encore envie de faire de belles choses ici, on va peser le pour et le contre." Reste à savoir ce qu'il se passera dans les prochains jours.