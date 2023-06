Après avoir célébré de fort belle manière sa dernière victoire à domicile face à Monaco, le Stade Rennais a été sanctionné par la LFP.

Stade Rennais : Un match ferme plus un avec sursis pour le SRFC

Il fallait évidemment s'y attendre après le magnifique feu d'artifice proposé par le Roazhon Celtic Kop au coup de sifflet final de la rencontre entre Rennes et Monaco. Heureux de la victoire des leurs face aux Monégasques 2-0, les supporters du SRFC ont livré un jolie spectacle en tribune, qui n'était malheureusement pas autorisé par la Ligue de Football Professionnel.

Mercredi soir, la LFP est revenu sur l'utilisation d'engins pyrotechniques par les ultras rennais le 27 mai dernier, et a décidé de sanctionner la tribune Mordelles basse d'un match ferme de supension, plus un match avec sursis. L'espace visiteurs sera également fermé pour le premier match du SRFC à l'extérieur la saison prochaine suite aux incidents lors du déplacement à Brest le 3 juin dernier.

Pas de RCK pour la première au Roazhon Park la saison prochaine

C'est déjà une bien mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais et ses supporters. Suite à la sanction infligée par la commission de discipline, le Roazhon Park ne pourra pas compter sur le Roazhon Celtic Kop lors de la première sortie des Rouge et Noir à domicile. Une triste nouvelle quand on connaît l'importance de ce premier rendez-vous à domicile de la saison.

L'an dernier, c'était face au FC Lorient que le Stade Rennais avait disputé son premier match de la saison au Roazhon Park, et la rencontre s'était soldée par une défaite 1-0 des hommes de Bruno Genesio. Reste plus qu'à espérer que les autres supporters présents dans quelques semaines arriveront à pousser leurs joueurs pour éviter un scénario similaire à la saison dernière.