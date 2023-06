Auteur d'une fin de saison sur les chapeaux de roues, le FC Lorient veut s'offrir les services d'un milieu de terrain appartenant à l'OL.

Mercato : Romain Faivre retrouve son jeu au FC Lorient

Prêté pendant six mois au FC Lorient, le milieu de terrain de l'OL, Romain Faivre pourrait bien rester en Bretagne après une fin de saison remarquable. Auteur d'un doublé lors de la dernière rencontre face au RC Strasbourg, Romain Faivre ne pouvait pas rêver mieux comme fin de saison. Celui qui avait perdu la confiance de Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais, semble avoir repris du poil de la bête en terre bretonne. « Je me suis bien senti ici pendant six mois. Le club m’a donné la chance de montrer de quoi j’étais capable », soulignait-il en fin de saison.

Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 17 matchs toutes compétitions confondues, Romain Faivre s'est parfaitement acclimaté à l'effectif du FC Lorient, en venant compenser le départ de Dango Ouattara, parti à Bournemouth. Prêté sans option d'achat au FCL, le milieu est donc de retour à l'OL, où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2026.

Romain Faivre pour remplacer Enzo Le Fée ?

Si le FC Lorient se saisirait bien du dossier Romain Faivre, comme l'indique Le Télégramme, le club breton va devoir faire face à une rude concurrence, notamment de l'étranger. Des clubs de Bundesliga, de Serie A mais aussi de Premier League (Everton, Crystal Palace, Fulham) s'intéressent de très près à la situation du milieu de terrain. L'OL, de son côté, ne lâchera pas Romain Faivre pour moins de 15 millions d’euros, et choisira logiquement le plus offrant.

Romain Faivre peut-il être le remplaçant d'Enzo Le Fée ? Le FC Lorient a un accord de principe avec le Stade Rennais, qui va s'engager pour une durée de 5 ans, pour un transfert avoisinant les 20 millions d'euros, bonus compris. Cependant, le salaire de Romain Faivre, porté à 200 000 €, pourrait freiner sa prolongation à Lorient. « On verra ce qu’il se passera cet été… Tout est envisageable », avait indiqué le joueur, avant de partir en vacances.