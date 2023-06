Après Manchester City, qui tente d’attirer Achraf Hakimi, l’Atlético Madrid de Diego Simeone serait positionné sur les traces d’un autre cadre du PSG.

Mercato PSG : Marco Verratti en pince pour Marco Verratti

Susceptible de quitter les rangs du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival, Marco Verratti serait sur les tablettes de l'Atlético Madrid. Annoncé dans les plans de l’Arabie saoudite et de certains clubs italiens, le milieu de terrain de 30 ans serait la priorité de l’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone. À l’image de Neymar, l’international italien se retrouve parmi les éléments qui ne seront pas forcément en cas d’offre satisfaisante.

Ce samedi, le quotidien Marca assure que Diego Simeone, qui est à la recherche d’un milieu de terrain, pousserait ses dirigeants à se positionner pour recruter Marco Verratti. Tout comme Franck Kessié du Barça, le numéro 6 du PSG pourrait faire l’objet d’une offre de la part de l’Atlético Madrid dans les jours ou semaines à venir. Présent à Paris depuis 2026, Verratti ne serait pas forcément contre un changement d’air après onze années passées en Ligue 1.

Mercato PSG : Marco Verratti prêt à claquer la porte cet été ?

À l’instar de Neymar, Marco Verratti pourrait voir son avenir prendre une autre trajectoire avec la future arrivée de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain. À priori, le Petit Hibou devrait rester à Paris. En effet, l’ancien entraîneur du Barça a déjà affiché publiquement son amour pour le champion d’Europe 2021 en 2015, alors qu'il officiait chez les Blaugranas.

« Il a toujours eu le profil pour jouer dans mon équipe. Chacun peut dire ce qu’il veut. Il me plaît depuis que je le connais. Quand j’étais à Rome, je savais où il était et à quel niveau il évoluait. Je ne vais pas répondre aux personnes qui lancent des polémiques. Verratti me plaît », avait confié le technicien portugais. D’après L’Équipe, la future nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur du PSG pourrait ouvrir un nouveau chapitre. Celui où Neymar et Verratti retrouveraient un rôle important. De son côté, l'agent du joueur ne ferme aucune porte pour son avenir.