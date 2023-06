En quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, l’OGC Nice n’a toujours pas démarré son mercato. Deux raisons l'expliquent.

OGC Nice : L'absence d'entraineur au Gym bloque le mercato

L’ OGC Nice ne va pas poursuivre l’aventure avec Didier Digard la saison prochaine. Le club lui cherche un successeur et vise Régis Le Bris du FC Lorient en priorité. Le technicien de 47 ans est d’accord pour rejoindre le club azuréen, mais la direction des Merlus lui a fermé la porte de sortie. Le Gym explore donc d’autres pistes, notamment à l’étranger. Ces derniers jours, le nom du Belge Karel Geraerts circule sur la Côte d’Azur. Selon Tutto Mercato Web, l’OGC Nice a également sondé Francesco Farioli, un technicien italien. Ces deux coachs sont libres de tout engagement, après leur départ respectivement de l’Union Saint-Gilloise (Belgique) et d’Alanyaspor (Turquie). Les Niçois ne peuvent donc pas lancer leur mercato, parce qu’ils n’ont pas encore d’entraineur, selon les informations de L’Équipe.

Tout à l'arrêt à l' OGC Nice à cause de l'intérêt de Jim Ratcliffe pour Manchester United

Une deuxième raison est également évoquée par le quotidien sportif, c’est le rachat de Manchester United. « Entre la nomination espérée d'un nouvel entraineur dans les prochains jours et le possible rachat de Manchester United par Ineos, les Niçois se retrouvent dans une période de stand-by », constate la source. Jim Ratcliffe, le patron d’Ineos et propriétaire des Aiglons, est en effet candidat au rachat du club de Premier League. Et le fait d’être focalisé sur ce dossier retarde le mercato estival de l’ OGC Nice, et pourrait même déterminer le sort du club. Une possible vente du club n'est pas exclue. « La cellule en charge du recrutement est logiquement freinée dans ses approches par l'absence de projet de jeu incarné par un technicien. Qu'Ineos soit toujours dans le flou au sujet du rachat de Manchester United aura forcément un impact sur les moyens alloués aux dirigeants niçois », explique le journal.