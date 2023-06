Pour compenser l'éventuel départ de Jérémy Doku, le Stade Rennais préparerait une offre pour un ailier gauche du PSV Eindhoven.

Mercato : Le Stade Rennais sur la piste d'un ailier gauche du PSV

Comme indiqué dans nos colonnes ce lundi, le départ de Jérémy Doku est de plus en plus probable. Dans le viseur de plusieurs clubs anglais depuis ses 15 ans, l'ailier belge pourrait quitter le Stade Rennais cet été, si une offre importante venait à tomber sur la table des dirigeants bretons. Liverpool semble avoir un pas d'avance dans le dossier et pourrait bien sortir les 50 millions d'euros attendus.

Afin de compenser cet éventuel départ, la cellule de recrutement du SRFC cherche de nouvelles pistes pour préparer la saison prochaine. Hormis le dossier Enzo Le Fée, qui devrait bientôt connaître un dénouement positif, après un accord de principe acté entre le FC Lorient et le Stade Rennais, le club rouge et noir est sur la piste d'un jeune joueur néerlandais.

Isaac Babadi dans le viseur du SRFC

Selon les informations du média néerlandais Eindhovens Dagblad, le Stade Rennais s'intéresse de très près à l'ailier gauche néerlandais Isaac Babadi. Le jeune joueur de 18 ans est lié jusqu'en 2024 au PSV Eindhoven, lui qui a signé son premier contrat professionnel le 7 avril 2021. Le média précise qu'« une première offre pour lui est attendue prochainement ».

Joueur de la réserve du PSV, Isaac Babadi totalise 30 matchs cette saison en Keuken Kampioen Divisie, la deuxième division néerlandaise. Il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives et vaut actuellement 800 000 € sur le marché des transferts. Le jeune ailier a déjà connu plusieurs sélections avec l'équipe des Pays-Bas des moins de 17 et 18 ans.