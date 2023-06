Le RC Lens pourrait enregistrer l’arrivée d’un milieu de terrain dans les prochains jours. Un accord aurait été trouvé pour son transfert.

Mercato RC Lens : Accord entre le RCL et Nancy pour Neil El Aynaoui

L’arrivée de Neil El Aynaoui (22 ans) de l’AS Nancy au RC Lens se précise. Il devrait signer avec le club nordiste dans les prochains jours. Les deux clubs auraient trouvé un terrain d’entente en vue du transfert du jeune milieu de terrain, selon les informations Goal France. Il ne reste donc plus qu’un accord avec le joueur de 22 ans. « L’arrivée de Neil El Aynaoui du côté du RCL est en bonne voie et un accord a déjà été trouvé avec Nancy. Il reste encore quelques détails à finaliser avec le joueur », d’après la source. Le joueur évoluant en National devrait signer un contrat de 4 saisons, jusqu’en juin 2027 avec les Sang et Or.

Mercato : Seko Fofana et Openda sur le départ, Andy Diouf et Denis Zakaria attendus à Lens

Vice champion de France et qualifié pour la phase de poule de la Ligue des Champions, le RC Lens est attaqué sur plusieurs joueurs de son équipe, notamment Seko Fofana et Loïs Openda. Le capitaine est la cible de 4 clubs en Premier League, et il est sollicité dernièrement en Arabie saoudite. En Ligue 1, le PSG et l’OM le convoitent depuis l’été 2022. Quant au buteur, il est la priorité du RB Leipzig en Bundesliga.

Dans le sens des arrivées à la Gaillette, Andy Diouf (20 ans, milieu de terrain) devrait débarquer très prochainement, en provenance du FC Bâle, son nouveau club. Le Racing est également sur les rangs pour recruter Denis Zakaria (26 ans) de la Juventus. Prêté à Chelsea la saison dernière, le milieu défensif suisse plait aux Lensois. Le RC Lens vise également Oscar Cortés (19 ans) de Millonarios FC, mais l’arrivée de l’ailier droit colombien en Artois devrait finalement se faire en décembre, selon Caracol Radio.