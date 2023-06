Alors que Nasser Al-Khelaïfi travaille à trouver un accord avec le Bayern Munich pour l’arrivée de Lucas Hernandez, un défenseur s’apprête à quitter le PSG.

Mercato PSG : Lucas Hernandez se rapproche du Paris SG

Désireux de découvrir un nouveau projet à un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Lucas Hernandez se rapproche sérieusement d’un transfert au Paris Saint-Germain. Ce matin, la presse allemande a annoncé que les deux clubs seraient proches d’un accord pour le défenseur polyvalent de 27 ans. D’après RMC Sport, les négociations sont directement conduites par le président parisien Nasser Al-Khelaïfi et le directeur général du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen.

Le média francilien précise que les pourparlers sont bien avancés et portent désormais sur le montant de l’indemnité de transfert avant de finaliser l’affaire. « Le club allemand en souhaite 50 millions d'euros [...] Paris aimerait faire baisser la note entre 30 et 40 millions d'euros », assure RMC. Bild conclut en assurant que les discussions entre le PSG et le Bayern Munich sont dans la phase finale. Sur le point d’enregistrer la signature du champion du monde 2018, les Rouge et Bleu vont également devoir faire face à un départ en défense.

Mercato PSG : El Hannach quitte le Paris SG et s’engage au Qatar

Alors que Lucas Hernandez s’apprête à rejoindre les rangs des Rouge et Bleu, le Paris Saint-Germain perd le capitaine de son équipe des moins de 19 ans, qui n’a jamais connu le bonheur du monde professionnel avec son club formateur. En effet, après dix ans passés dans la capitale, Younel El Hannach a décidé de rejoindre le Qatar pour y poursuivre sa carrière. D’après les renseignements obtenus par le journaliste Loïc Tanzi de L’Équipe, le défenseur central de 19 ans, qui avait signé pro l’année dernière jusqu’en 2025, va rejoindre un club qatari dans les prochains jours.

Younes El Hannach suit ainsi le même trajet que deux de ses anciens coéquipiers, Sékou Yansané (2003) et Kaïs Najeh (2003), tous deux partis en 2022 vers le Qatar. Le quotidien sportif précise notamment que le Qatar « va beaucoup se positionner sur ce type de joueurs. » Il ne serait donc pas impossible de voir d’autres titis prendre la direction du Qatar, sous l’impulsion d’Antero Henrique, l’actuel directeur sportif de la Ligue du Qatar, encore étroitement lié au PSG.