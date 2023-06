Une bonne nouvelle pour l’ASSE est tombée au FC Sochaux-Montbéliard où les Verts tentent de recruter le remplaçant de Jean-Philippe Krasso.

Mercato ASSE : Ibrahim Sissoko résilie son contrat avec Sochaux

Convoité par l’ASSE pour prendre la place de Jean-Philippe Krasso, le buteur stéphanois parti librement en Serbie, Ibrahim Sissoko a posé un acte qui le rapproche davantage des Verts. Selon les informations de L’Équipe, il a résilié son contrat au FC Sochaux-Montbéliard. Il est donc désormais libre, alors que son bail initial allait jusqu'à fin juin 2026.

Même si la situation de l’avant-centre franco-malien est très favorable à l’AS Saint-Etienne, il faut noter qu’il n’a pas rompu son contrat pour débarquer directement dans le Forez. « Plongé dans une profonde crise sportive et financière, Sochaux a entamé un processus de restructuration. Dans ce cadre, ces dernières heures, la résiliation d'Ibrahim Sissoko a été actée », explique le quotidien sportif. En effet, le club doubiste a été sanctionné par la DNCG cette semaine d'une relégation administrative en National.

Mercato ASSE : Ibrahim Sissoko, le scénario parfait pour Saint-Etienne se dessine

Pour l’ASSE, la résiliation du contrat d’Ibrahim Sissoko est le scénario parfait. Comme indiqué, les Stéphanois attendaient le bon moment pour passer à l’offensive. Et c’est le moment idéal, car le franco-malien est libre. Les Verts pourraient maintenant le recruter sans indemnité de transfert comme ils l’envisageaient.

Ibrahim Sissoko (27 ans) avait été la recrue phare des Lionceaux l'an dernier. Il avait débarqué dans le Doubs en provenance de Niort et avait joué 35 matchs avec Sochaux, pour 13 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Les Sochaliens étaient restés longtemps dans la course pour la montée en Ligue 1, mais avaient chuté vers la fin de la saison dernière.