Une dizaine de joueurs prêtés par l’OL, dont des indésirables, sont de retour, de quoi constituer un vrai casse-tête pour le club.

Mercato OL : 10 joueurs prêtés de retour à Lyon

L’OL n’a toujours pas recruté de nouveaux joueurs cet été pour renforcer l’équipe de Laurent Blanc, après les départs de Malo Gusto (Chelsea), Houssem Aouar (AS Rome), Cenk Ozkacar (Valence), et Julian Pollersbeck (FC Magdeburg). Mais il y a bien une explication au calme plat à Lyon.

Plusieurs joueurs indésirables sont revenus au club et il faut bien leur trouver une porte de sortie pour faire la place à des recrues. Sur les douze prêtés, seulement deux (Özkacar et Pollersbeck) ont trouvé un point de chute. Il reste donc encore 10 joueurs à faire partir. Cependant, le dégraissage s’annonce compliqué pour la direction de l’Olympique Lyonnais.

Mercato OL : Des pistes pour Faivre, Toko-Ekambi et Kadewere

Certains parmi les joueurs qui ne sont pas attendus à l’OL ont des touches depuis l’ouverture du mercato estival. C’est le cas de Romain Faivre (25 ans) pour qui le FC Lorient a fait une offre à la suite de son prêt satisfaisant. Il est en effet la priorité des Merlus pour prendre la place de Enzo Le Fée transféré au Stade Rennais. Le milieu de terrain des Gones est également dans le viseur de clubs anglais : Crystal Palace, Everton et Fulham. Son profil intéresserait aussi le FC Séville et le Bayer Lerverkusen.

Prêté à Rennes en janvier dernier, Karl Toko-Ekambi (30 ans) a déjà fait part de son envie de ne plus jouer sous le maillot lyonnais. À un an de la fin de son contrat, il devrait être transféré à tout prix, car il est, en plus, à couteaux tirés avec les supporters du club. Le nom de l’attaquant camerounais est associé à des clubs en Turquie et dans le Golfe. Rentré du Real Majorque (Espagne), Tino Kadewere (27 ans) devrait faire l’objet d’un transfert, car il est dans sa dernière année de contrat. Il est pressenti à Montpellier pour succéder à Elye Wahi en instance de départ.

Mercato : Un gros investissement à perte sur Jeff Reine-Adelaïde

Après la saison 2020-2021 passé à l’OGC Nice, Jeff Reine-Adelaïde était prêté à Troyes de janvier à juin 2023. Mais il a peu joué avec le club aubois, finalement relégué en Ligue 2. Laurent Blanc ne comptant pas sur lui, il devait quitter l’OL définitivement. Pour rappel, Jean-Michel Aulas avait recruté le milieu offensif de 25 ans à 25 M€ à Angers en aout 2019. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit avec l’OL en décembre 2019, puis du genou gauche en février 2021 avec Nice, il n'a pas pu justifier son gros transfert.

Idem pour Youssouf Koné, acheté à 9 M€ au LOSC, mais qui a enchainé les prêts depuis sa signature à Lyon en juillet 2019 (Elche, Hatayspor, Troyes et Ajaccio). A noter que Camilo (RWD Molenbeek), Florent Sanchez (FC Volendam), Yaya Soumaré (Bourg-en-bresse) et Abdoulaye Ndiaye (SC Bastia) sont aussi parmi les joueurs revenus dans à l'OL où ils sont sous contrat, avant de repartir probablement.