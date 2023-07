Sur le point d’officialiser Luis Enrique au poste d’entraîneur, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, prépare une révolution sur le marché des transferts.

Mercato PSG : Accord total entre Luis Enrique et le Paris SG

Sauf grosse surprise, le Paris Saint-Germain tient son nouvel entraîneur. D’après les informations de RMC Sport, il n’y a pas encore d’annonce officielle, mais ça ne devrait plus tarder. En effet, le média sportif explique qu’un accord total a été trouvé entre Luis Enrique et le PSG. Libre de tout engagement depuis son départ à la tête de la sélection espagnole après la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’ancien coach du FC Barcelone « peaufine actuellement la composition de son staff, avec quelques détails à régler. Le tout en accord avec Luis Campos », rapporte la source francilienne. Selon les derniers échos dans ce dossier, Luis Enrique devrait signer un contrat de deux ans avec le Paris SG. Désormais le problème de l’entraîneur réglé, les dirigeants parisiens envisageraient de frapper très fort sur le marché des transferts.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi vise deux signatures importantes en attaque

À en croire le quotidien Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a mis à la disposition de Luis Campos une grosse enveloppe de 200 millions d’euros pour renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain cet été. Le club de la capitale aurait notamment jeté son dévolu sur Bernardo Silva, qui souhaite changer d’air malgré un contrat courant jusqu’en 2025 avec Manchester City. Si les deux clubs n’ont jamais réalisé une opération sur le marché, ils « pourraient s’entendre sur une transaction à 80 millions d’euros. »

Avec Kylian Mbappé à gauche et l’international portugais de 28 ans à droite, les Rouge et Bleu PSG aimeraient attirer un numéro 9 de classe mondiale. À ce poste, « la priorité se nomme Harry Kane et avec les 120 millions restant, le PSG aurait les moyens de ses ambitions », assure le journal régional. En cas d’échec du dossier Kane, les pistes menant à Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Marcus Rashford (Manchester United), toutes deux évaluées à 80 millions d’euros, seront étudiées. Concernant la piste Victor Osimhen, le montant de 180 millions d’euros fixé par le président napolitain Aurelio de Laurentiis « la rend presque caduque. »