En quête de renforts au poste de latéral gauche, Pablo Longoria, président de l’OM, pourrait avoir une ouverture avec le défenseur du FC Porto, Zaidu Sanusi.

Avec le départ de Sead Kolasinac vers l’Atalanta Bergame, ainsi que le retour de prêt de Nuno Tavares à Arsenal, l’Olympique de Marseille se retrouve sans véritable spécialiste au poste de latéral gauche. Et si Jordan Amavi va revenir à Marseille après un dernier prêt décevant à Getafe, les dirigeants de l’OM souhaiteraient attirer deux nouveaux joueurs à ce poste lors de ce mercato estival. Ces dernières heures, le nom du défenseur du FC Porto, Zaidu Sanusi, aurait ainsi été associé au club olympien. D’ailleurs, la presse portugaise assure que Pablo Longoria pourrait bien profiter de la situation actuelle des Dragons pour attirer Zaidu Sanusi.

Mercato OM : Le FC Porto contraint de vendre Zaidu Sanusi ?

Arrivé en août 2020 en provenance de Santa Clara contre un chèque de 4 millions d’euros, Zaidu Sanusi pourrait changer d’air lors de ce mercato estival. En effet, d’après les derniers renseignements obtenus par le quotidien Record, Le Nigérian du FC Porto, toujours sous contrat jusqu'en juin 2027, pourrait changer d'air cet été. En effet, selon le média portugais Record, le FC Porto doit rapidement trouver des liquidités pour équilibrer ses comptes.

À défaut d’avoir réussi à boucler des ventes au 30 juin, à la fermeture de l'exercice comptable, le club portugais devra à présent vendre pour récupérer entre 40 à 50 millions d’euros d'ici la fin du mois d'août. Évalué à 8 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, l’international nigérian de 26 ans pourrait donc représenter une opportunité en or pour Pablo Longoria et la formation de la Canebière. Un an après avoir flairé le bon coup avec Chancel Mbemba, l’OM pourrait donc récidiver avec Zaidu Sanusi.