L’ASSE pourrait voir l’une de ses pistes prioritaires s’envoler. Un club d'Arabie saoudite s'activerait pour contrarier les Verts sur ce dossier.

Mercato ASSE : Caen tente de prolonger Alexandre Mendy

Alexandre Mendy est, avec Ibrahim Sissoko, l’une des priorités de l’ASSE pour prendre la place de Jean-Philippe Krasso, parti librement de Saint-Etienne. À un an de la fin de son contrat à Caen, le buteur est également enclin à un départ de Normandie où il évolue depuis 2020. La direction du Stade Malherbe de Caen songe à une prolongation de son contrat et une proposition lui aurait été transmise dans ce sens, selon les informations de RMC Sport.

« Caen va transmettre une troisième offre de prolongation à Alexandre Mendy dans les 48 heures. » Cependant, la tendance actuelle est plutôt vers un possible transfert du buteur, qui ne souhaiterait pas poursuivre l’aventure à Caen au-delà de son bail actuel. En plus de l'ASSE, des clubs en Ligue 2 et Ligue 1 sont intéressés par le profil du natif de Toulon.

Al-Taï prêt à faire une offre pour Alexandre Mendy

En dehors du championnat de France, une réelle menace plane sur la piste menant vers le Bissau-Guinéen. Le média sportif croit savoir que « le club d’Al Taï est prêt à faire une offre pour s’attacher les services du joueur de 29 ans. Le projet en Arabie saoudite est intéressant financièrement pour le joueur. La perspective de jouer dans un championnat qui compte de grands attaquants comme Karim Benzema ou Cristiano Ronaldo est pour le moins alléchante ».

Selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, Alexandre Mendy vaut 2,5 millions d'euros sur le marché des transferts. La saison dernière, il avait inscrit 19 buts et délivré 5 passes décisives en 37 matchs de Ligue 2. Il avait fini à la 2e place au classement des meilleurs buteurs du championnat en 2022-2023.