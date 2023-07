Les Girondins de Bordeaux seraient aussi intéressés par le profil d’un attaquant qui est la priorité de l’ASSE pour remplacer Jean-Philippe Krasso.

Mercato ASSE : Alexandre Mendy, priorité de Saint-Etienne

L’ASSE a perdu son joueur le plus décisif de la saison dernière, Jean-Philippe Krasso. Le club ligérien a tenté de le maintenir en lui proposant une prolongation de contrat, mais l’offre stéphanoise ne l’a pas convaincu. Pour remplacer le buteur ivoirien, l’ASSE a du mal, en raison de son profil atypique. « Jean-Philippe Krasso avait un profil particulier. Un attaquant qui savait jouer entre les lignes avec une valeur technique importante », a souligné Loïc Perrin dans Le Progrès. Dès lors, le coordinateur sportif et son équipe de recruteurs cherchent désormais un décisif attaquant ou « finisseur ». Et Alexandre Mendy est bel et bien sur la short-list de l’ASSE pour prendre la place de Jean-Philippe Krasso. « Mendy ? Il fait partie d’une liste. Il y a aussi d’autres joueurs de Ligue 2 sur cette liste », a confirmé le dirigeant des Verts dans le quotidien régional.

Mercato ASSE : Bordeaux veut aussi recruter Alexandre Mendy

Mais pour pouvoir attirer le buteur du SM Caen à Saint-Etienne, la direction stéphanoise doit se montrer convaincante, car en plus de l’intérêt du club saoudien, Al Taï, évoqué par RMC Sport, lundi, Bordeaux (en Ligue 2) est aussi sur les rangs pour récupérer son ancien joueur, selon les informations de Ouest-France. Les Girondins cherchent en effet le successeur de Josh Maja parti librement à la fin de son contrat en juin. Pour rappel, Alexandre Mendy a défendu les couleurs des Girondins pendant trois saisons de suite (2017-2020). Il faut noter que le buteur bissau-guinéen n’est pas libre, il est sous contrat au Stade Malherbe de Caen jusqu’en juin 2024.