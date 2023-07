Alors qu'il venait de prolonger son contrat avec le Stade Rennais, un gardien est prêté sans option d'achat à l'ESTAC la saison prochaine.

Mercato Stade Rennais : Plus de temps de jeu pour Dogan Alemdar

Doublure de Steve Mandanda au Stade Rennais, Dogan Alemdar n'a pas eu beaucoup de temps de jeu la saison dernière. Il a joué seulement 10 matchs toutes compétitions confondues. Ce prêt va lui permettre de s'imposer et d'acquérir de l'expérience. Le jeune gardien de 20 ans recruté 3,5 millions d'euros va très probablement devenir le gardien numéro 1 du Stade Rennais dans un an, puisque le contrat de Steve Mandanda s'achèvera en 2024.

De son côté, Gauthier Gallon, le gardien numéro 1 de l'ESTAC, fait le chemin inverse et débarque au SRFC. Le gardien turc est donc assuré d'avoir du temps de jeu à l'ESTAC qui obtient ainsi un jeune gardien avec un potentiel à développer, et qui va aider le club dans son objectif de remontée en Ligue 1. C'est donc un prêt gagnant-gagnant puisque les deux parties trouvent des avantages dans ce prêt.

Quelle suite pour le mercato du Stade Rennais ?

Le Stade Rennais enregistre un nouveau départ dans ce mercato estival après ceux de Loïc Badé qui s'est envolé vers le FC Séville pour 12 millions d'euros, et du capitaine Hamari Traoré, qui est parti libre en direction de la Real Sociedad. Le SRFC a aussi perdu trois joueurs en prêt : Djed Spence et Joe Rodon retournent à Tottenham, et Karl Toko-Ekambi retourne lui à l'OL, où il ne sera sûrement pas retenu en cas d'offre tant la situation entre le club et lui est tendue.

Mais le Stade Rennais est aussi très actif sur le plan des arrivées avec les arrivées tant attendues de Ludovic Blas en provenance du FC Nantes, et d'Enzo Le Féedu côté du FC Lorient. Le FCN a un accord total avec Rennes, et le club breton devrait débourser 15 millions d'euros pour s'attacher les services de Ludovic Blas. Concernant Le Fée, il a déjà réussi sa visite médicale et l'annonce du transfert devrait être faite vendredi. Le montant du transfert s'élèverait à environ 20 millions d'euros, et l'international espoir français signerait un contrat de 5 ans avec le Stade Rennais.