À la suite de l’arrivée de Marcelino à l’OM, le directeur du football du club a livré les raisons du départ d’ Igor Tudor.

Mercato OM : Igor Tudor épuisé par l'environnement marseillais !

Igor Tudor (45 ans) est parti de l’OM après seulement une saison sur le banc de touche des Marseillais. Arrivé en juillet 2022, il s’était pourtant lié au club jusqu’en juin 2024. De plus, le technicien croate avait atteint l'objectif principal en qualifiant son équipe pour la Ligue des Champions, grâce à la troisième place de Ligue 1. Lors de son départ, il avait justifié sa décision par la fatigue, mais aussi la forte pression de l’environnement marseillais.

« Travailler ici (à l’OM) un an, c’est travailler deux ou trois ans dans un autre club », avait-il glissé en juin. J’ai décidé de partir pour des raisons personnelles et professionnelles. Je n’ai pas d’accord avec un autre club. J’ai l’esprit tranquille. J’y pensais depuis un moment, j’ai pris cette décision, les détails n’ont pas d’importance, ce qui est important c’est ce que j’ai en moi […] ».

Mercato OM : Javier Ribalta, « Igor Tudor n’avait pas l’énergie pour continuer »

Un peu plus d’un mois après le départ d’Igor Tudor de la cité phocéenne, Javier Ribalta a dévoilé les raisons du départ précipité de ce dernier. Il a avoué, dans un entretien avec Les Réservistes sur YouTube, sa surprise face à la décision du Croate. « On était content. On pensait qu’il l’était aussi. Je pense qu’il l’était… », a laissé entendre le dirigeant pour marquer son étonnement. « Le problème est qu’il n’avait pas l’énergie pour continuer. C’est comme ça », a indiqué ensuite le patron du football à Marseille. Pour rappel, Jorge Sampaoli (63 ans) avait aussi quitté l’OM après une seule saison (2021-2022) et une deuxième place en Ligue 1.