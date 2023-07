Alors que l’incertitude plane sur l’avenir d’Alexis Sanchez, l’OM s’active pour un nouvel attaquant de pointe. L’heureux élu pourrait venir d’Angleterre.

Mercato OM : Iliman Ndiaye veut succéder à Alexis Sanchez

Après avoir nommé Marcelino au poste d’entraîneur et enregistré l’arrivée de Geoffrey Kondogbia pour renforcer le milieu de terrain, l’Olympique de Marseille veut désormais attirer un grand attaquant pour combler l’éventuel départ d’Alexis Sanchez, libre de tout contrat depuis le 30 juin passé. Si le nom du capitaine de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder, a dernièrement été évoqué, l’attaquant de Sheffield United, Iliman Ndiaye, intéresserait énormément l’Olympique de Marseille après sa bonne saison en Premier League. Déjà passé par le centre de formation de l’OM, le joueur de 23 ans connait bien le club phocéen. Et d’après les informations de RMC Sport, l’intérêt serait réciproque entre les deux parties.

Iliman Ndiaye refuse une offre d’Everton pour l’OM

En effet, selon les renseignements obtenus par le média sportif, Iliman Ndiaye aurait décliné une importante offre d’Everton durant ce mercato estival. Dans l’entourage de l’international sénégalais, « on nous indique que Iliman Ndiaye souhaite rejoindre l’OM à tout prix. Pour cela, l’attaquant de Sheffield United est prêt à refuser toute offre pour faciliter sa venue à Marseille », rapporte RMC Sport. Une très bonne nouvelle pour le club marseillais, même si rien n’est encore fait dans ce dossier. Pour autant, Pablo Longoria, le président de la formation francilienne, n’aura plus de concurrence et pourra donc aisément passer à l’action au plus vite pour récupérer l’ancien Minot.