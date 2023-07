Après Geoffrey Kondogbia, l’OM attend d’autres renforts. Le président Pablo Longoria compte boucler deux à trois nouvelles recrues cette semaine.

Mercato OM : Pablo Longoria accélère pour finaliser de nouvelles signatures

Le début du mercato de l’Olympique de Marseille suscite une certaine inquiétude dans les rangs de ses supporters. À moins d'un mois du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, le club phocéen n'a enregistré qu'une seule recrue estivale. Geoffrey Kondogbia a rejoint l’OM en provenance de l'Atlético Madrid contre un chèque d’environ 8 millions d'euros. Depuis cette signature, l'OM éprouve des difficultés à conclure d'autres transferts, ce qui suscite des interrogations quant au projet du club.

La situation est d'autant plus préoccupante, car l’effectif de l'OM est rempli d'incertitudes. La prolongation de contrat d'Alexis Sanchez n’a toujours pas abouti. Malgré des négociations intenses de plusieurs semaines, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties. À moins d'un retournement de situation d'ici au 8 août, l'Olympique de Marseille devrait entamer les tours préliminaires de la Ligue des Champions sans son principal atout offensif.

De plus, les départs de Nuno Tavares et Sead Kolasinac ont créé des lacunes qu'il faut rapidement combler afin d'aborder la saison 2023-2024 dans les meilleures conditions possibles. Deux nouveaux latéraux sont espérés cet été dans le but de renforcer le groupe phocéen. Conscient de ces besoins et des attentes de l'entraîneur Marcelino, le président Pablo Longoria s’est alors mis en quête de nouveaux renforts.

Deux à trois recrues attendues à Marseille cette semaine

Selon Romain Haering, journaliste pour Le Phocéen, les dirigeants marseillais ont prévu de finaliser d’importants recrutements dans les prochains jours. Au moins trois nouvelles sont attendues cette semaine à l'OM. "Nous sommes le 10 juillet. Si, d'ici le lundi 17 juillet, seule la signature de Kondogbia a été réalisée, alors il y aura de quoi s'inquiéter. Évidemment, l'OM va recruter 1, 2, voire 3 joueurs cette semaine, c'est obligatoire, et c'est la tendance. Ce sont les informations que nous avons également", a-t-il indiqué.

Reste donc à savoir qui seront les prochaines recrues de l'OM. Ces derniers temps, les noms de Iliman Ndiaye (Sheffield United), Thierry Correia (Valence) et Renan Lodi (Atletico Madrid) circulent à Marseille. "Je n'ai pas d'informations précises sur l'arrivée d'un joueur aujourd'hui et sur son identité. Habituellement , j'ai des informations, mais cette fois-ci, je n'en ai pas. Si trois titulaires arrivent cette semaine, ce sera réglé et il n'y aura aucune crainte à avoir", a ajouté le confrère. Les supporters attendent avec impatience l'arrivée de nouveaux renforts et espèrent voir leur équipe renforcée avant le début des échéances importantes de la saison.