À la recherche de renforts pour débuter au mieux sa saison, les Girondins de Bordeaux font venir un défenseur de l'AS Monaco.

Mercato AS Monaco : Un international espoir attendu à Bordeaux

Les supporters de Bordeaux auront connu une année bien compliquée. D'abord aux portes de la Ligue 1, le FCGB se voit échouer à la dernière journée suite aux incidents survenus. Résultat, Bordeaux reste en Ligue 2 BKT. En connaissance de cause, Gérard Lopez se présente devant la DNCG qui validera le projet permettant à l'équipe de s'activer plus sereinement en coulisse. Chose que la direction ne tardera pas à faire.

Après les arrivées de Gaëtan Weissbeck (Sochaux), Zan Vipotnik (Maribor) et Yohan Cassubie (Niort), c'est au tour de Jean Marcelin de rejoindre Bordeaux. Un accord a été conclu avec l'AS Monaco pour un transfert définitif sans indemnité de transfert bien que le joueur disposait encore d'un an de contrat avec les Monégasques. Si le club de la Principauté le laisse partir sans récupérer d'argent, une clause d'intéressement sur une éventuelle revente a été fixée, selon Sud Ouest. Le joueur va passer sa visite médicale cette semaine et s'engager jusqu'en 2027.

Le parcours atypique de Jean Marcelin

Défenseur de 23 ans, il fait ses débuts à Auxerre à 18 ans en Ligue 2 où il jouera 25 matchs ce qui attire l'œil des dirigants monégasques. Arrivé sur le Rocher pour 10 millions d'euros, Jean Marcelin ne joue pas avec les Rouge et Blanc, mais se voit prêté au Cercles Bruges, club satellite de Dmitri Rybolovlev. L'espoir françai peut dépanner en tant qu'arrière même si son poste de prédilection reste dans l'axe de la défense.

Depuis le rachat de Gérard Lopez, on ne peut pas dire que Bordeaux se porte à merveille. Après une descente en Ligue 2 l'année dernière, le club était tout proche de retrouver l'élite du football français en 2023. Cependant, le match perdu sur tapis vert a été fatal aux Bordelais qui en plus devront commencer la saison avec un point de retard.