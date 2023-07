Ange Postecoglou, le nouveau coach de Tottenham, a fait le point sur l'avenir de son attaquant Harry Kane, érigé en priorité par le PSG sur ce mercato d’été.

Lundi soir, le média spécialisé PSG Community a révélé que le Paris Saint-Germain est passé à l’action pour tenter de recruter Harry Kane en ouvrant des négociations avec les dirigeants de Tottenham. Fraîchement nommé au poste d’entraîneur, Luis Enrique rêve d’avoir l’international anglais dans son groupe pour évoluer au poste de numéro 9. Le Paris SG proposerait à Harry Kane un contrat de cinq ans, dont une saison en option, avec un salaire de 16 millions d’euros annuels.

Et pour essayer de faire craquer son homologue Daniel Levy, président des Spurs, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à mettre sur la table un chèque de 100 millions d’euros plus le milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz, en bonus. Alors que les discussions se poursuivent, le nouveau manager du club londonien, Ange Postecoglou, a évoqué ouvertement la situation de son buteur.

Ange Postecoglou compte sur Harry Kane pour la nouvelle saison

Présent en conférence de presse ce mardi, le nouvel entraîneur de Tottenham s’est exprimé sur l'avenir de Harry Kane, qu'il va rencontrer mercredi lors de la reprise. Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich, le capitaine des Spurs ne devrait pas changer d’air à entendre son nouveau mentor.

« Je n'ai eu aucune assurance et je ne m'attendrais à aucune assurance, car lorsque vous traitez avec ce genre de choses, vous ne traitez jamais avec des certitudes (…) Ce que je sais en ce moment, c'est qu'Harry fait partie de cette équipe et il a hâte de revenir s'entraîner et d'être parmi ces joueurs et de commencer à travailler ensemble (...) Rien n'est arrivé sur mon bureau en ce moment de la part de quiconque au club pour dire qu'il y a une décision à prendre. Donc, j'ai hâte d'avoir Harry ici mercredi et de me préparer pour la tournée », a déclaré le technicien australien de 57 ans, Ange Postecoglou.

Le PSG est donc prévenu. Selon le Telegraph, Tottenham, qui ne souhaite pas vendre son joueur, proposerait à Harry Kane un nouveau contrat avec un salaire de 470.000€ par semaine. Cette augmentation de salaire pourrait convaincre l’international anglais de prolonger avec son club formateur.