Le LOSC aimerait attirer un milieu offensif islandais. Les dirigeants lillois sont en pleine négociations avec leurs homologues du FC Copenhague.

Mercato LOSC : Une offre de 10 millions d'euros pour Hakon Haraldsson

Lille se rapproche d'une deuxième arrivée cet été. Après Tiago Santos, le LOSC chercherait à enrôler l'Islandais Hakon Haraldsson, annonce L'Équipe. Le milieu offensif de 20 ans évolue actuellement au FC Copenhague. Joueur très polyvalent, il peut aussi évoluer en pointe, derrière l'attaquant, ou comme ailier qui repique à l'intérieur.

Un joueur dont le style de jeu est parfaitement celui prôné par Paulo Fonseca. Le LOSC a transmis une première offre avec bonus de 10 millions d'euros au début du mois de juin, annonçait la presse danoise. Mais le FC Copenhague, aussi approché par Salzbourg dans ce dossier, a refusé. Ils en espèrent 15 millions d'euros. Le joueur est lié au club danois jusqu'en juin 2027.

Lille cherche à renforcer son effectif

L'objectif du LOSC pour cet été est clair : étoffer un effectif assez juste. L'équipe manque de doublures, de joueurs capables de pallier les blessures des titulaires en faisant aussi bien voire mieux, ou simplement de rentrer sur le terrain et changer la donne en quelques minutes. Pendant ce mercato, les Dogues doivent donc doubler les postes, et permettre à Paulo Fonseca d'avoir plus de latitude dans ses choix.

Plusieurs pistes ont été évoquées depuis le début du mercato. En plus de Yerri Mina pour remplacer José Fonte, parti libre le 30 juin dernier, les Lillois visent Morgan Sanson et Stephy Mavididi, deux joueurs désireux de passer au stade supérieur en jouant l'Europe, qui connaissent parfaitement la Ligue 1, et qui ne feront sûrement pas de vagues quant à leur futur statut de remplaçant au sein de l'équipe.