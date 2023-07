À la recherche d'un défenseur pour continuer sur sa bonne lancée, Clermont Foot a officialisé sa nouvelle recrue ce mercredi.

Mercato Clermont Foot : Andy Pelmard s'engage avec le CF63

On n'arrête plus le Clermont Foot. Très actif depuis le début du mercato estival, une nouvelle arrivée vient d'être officialisée par le club auvergnat. Il s'agit du défenseur Andy Pelmard. Le joueur vient de s'engager jusqu'en 2027 en provenance du FC Bâle pour un montant de 3 millions d'euros, selon L'Équipe.

Malgré son jeune âge, l'ancien international espoir dispose d'une solide expérience en France et en Europe. Avec l'OGC Nice, il jouera 39 matchs avant de rejoindre le FC Bâle où il totalise 109 matchs, dont 21 de Ligue Europa Conférence. C'est une recrue de choix que s'offrent les Clermontois et un bon remplaçant d'Alidu Seidu plus que jamais sur le départ.

De son côté, le Français est très excité à l'idée de jouer avec la formation de Pascal Gastien comme il le déclare sur le site du club. "Je suis très heureux de rejoindre ce nouveau projet, avec un bon coach, de bons joueurs et de bonnes idées. J’ai hâte de découvrir le public clermontois et j’espère qu’on va faire une bonne saison ensemble. J’ai hâte également de débuter la saison et de retrouver un championnat que je connais."

Un mercato clermontois dans tous les sens

En officialisant le venue d'Andy Pelmard, Clermont Foot s'offre sa cinquième recrue depuis l'ouverture du marché des transferts. Il vient ainsi compléter la venue d'Habib Keïta (OL), Bilal Boutobba (Niort), Théo Bone (Angers SCO) et enfin celle de Maximiliano Caufriez (Spartak Moscou). Un mercato qui confirme les ambitions clermontoises après une excellente saison qui leur a permis de terminer à la 8e place. Malgré un excellent recrutement, le club n'a pas réussi à convaincre Saif-Eddine Khaoui, parti du côté des Émirats arabes unis.