Alors que le mercato s’emballe du côté de l’OM, le président Pablo Longoria est en passe de boucler l’arrivée de deux nouvelles recrues.

Mercato OM : Pablo Longoria accélère pour Iliman Ndiaye et Renan Lodi

Alors que le début de mercato timide de l’Olympique de Marseille inquiétait bon nombre de supporters, les choses prennent une tournure inattendue. Désireux de renforcer son attaque cet été, le président marseillais Pablo Longoria est passé à la vitesse supérieure pour s’offrir les services d’Iliman Ndiaye. Les négociations entre les deux parties ont déjà débuté et progressent dans la bonne direction.

Passé par le centre de formation de l’OM, l’attaquant de Sheffield United compte revenir à Marseille. Il aurait déjà donné son accord à l’OM pour un contrat de cinq ans. Les deux écuries doivent maintenant s’entendre sur les modalités de la transaction. Pour le moment, Sheffield United se montre inflexible dans les négociations, réclamant pas moins de 20 millions d’euros pour son transfert, mais ce deal pourrait se faire en dessous de ce montant. Les aspirations du joueur risquent de décanter sa venue à Marseille.

Les dirigeants phocéens restent même très optimistes quant à la finalisation de son transfert. Si la signature probable d'Iliman Ndiaye représente déjà un coup de maître pour l'OM, les affaires ne s'arrêtent pas là. Le club phocéen est également en passe de conclure l'arrivée de Renan Lodi en provenance de l'Atlético Madrid. Les négociations avec le latéral gauche brésilien sont avancées et un accord est imminent entre toutes les parties impliquées dans ce dossier.

Ces deux signatures finalisées avant lundi prochain

Après l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, l’Olympique de Marseille accélère sur ce mercato estival et se rapproche de l’officialisation de deux nouvelles signatures. D’ailleurs, selon les dernières informations dévoilées par La Provence, la direction de l’OM a prévu de finaliser les arrivées d’Iliman Ndiaye et Renan Lodi avant lundi prochain, date de départ des Phocéens pour un stage de préparation en Allemagne.

Cette semaine s’annonce donc très palpitante pour l’OM et ses supporters, avec l'espoir de voir ces deux renforts rejoindre rapidement l'effectif phocéen. L'Olympique de Marseille semble déterminé à réussir son mercato et bâtir une équipe compétitive pour la saison à venir. Avec ces deux futures recrues, le club entraîné par Marcelino affiche son ambition sur le marché des transferts et espère ainsi rassurer ses supporters sur son projet sportif. La suite du mercato estival sera mouvementée, avec certainement d'autres surprises à venir pour l'OM.