Désireux de renforcer son couloir droit, l’OM souhaite recruter Thierry Correia. Mais le défenseur de Valence a d’autres plans pour son avenir.

Mercato OM : Thierry Correia pas intéressé par un transfert à Marseille

Le mercato s’accélère du côté de l’Olympique de Marseille, qui continue de renforcer son effectif cet été. Après être parvenu à boucler l’arrivée du milieu de terrain Geoffrey Kondogbia, l’OM s’apprête à accueillir des renforts supplémentaires. Le latéral gauche de l’Atlético Madrid, Renan Lodi, est attendu ce vendredi à Marseille pour passer sa visite médicale. Tandis que Iliman Ndiaye se rapproche de l’OM.

Les dirigeants phocéens ont prévu de boucler la signature de l’attaquant sénégalais de Sheffield ce week-end. Toutefois, un autre secteur devra être renforcé durant ce mercato estival. À ce stade du mercato estival, l’Olympique de Marseille ne compte qu’un seul latéral droit de métier dans son effectif en la personne de Jonathan Clauss. Il faudra donc penser à doubler ce poste stratégique. C’est dans cette perspective que la direction de l’OM a jeté son dévolu sur Thierry Correia, le latéral droit de Valence.

Les dirigeants phocéens auraient même entamé des négociations avec leurs homologues espagnols en vue de boucler la signature du joueur de 24 ans. Cependant, selon les dernières informations dévoilées par Relevo, le défenseur portugais ne considérerait pas l'OM comme la priorité pour son avenir. Il aurait déjà une autre destination en tête en cas de départ de Valence.

Thierry Correia souhaite rebondir en Premier League

Malgré l'intérêt persistant de l’OM, Thierry Correia a déjà une préférence pour la suite de sa carrière. La source précise que le latéral droit de Valence rêve de rejoindre le championnat anglais, considéré comme l'un des plus compétitifs et prestigieux au monde. La Premier League offre un niveau de jeu élevé et une exposition médiatique importante, ce qui attire de nombreux joueurs à travers le monde.

Bien que l'OM puisse lui proposer un projet sportif intéressant et une place de titulaire au sein de son effectif, Thierry Correia semble tenté par l'idée d'évoluer dans le contexte exigeant et compétitif de la Premier League. Les opportunités offertes par les clubs anglais, tant sur le plan sportif que financier, seront décisives pour son choix final. Néanmoins, l’Olympique de Marseille ne désespère pour la signature du joueur, dont le bail expire en juin 2026 avec de Valence.

Le président Pablo Longoria et son équipe espèrent le faire changer d’avis dans les jours à venir. Il reste à voir comment cette situation évaluera, et si l'OM sera en mesure de convaincre Thierry Correia de rejoindre ses rangs. Dans tous les cas, le club phocéen devra se préparer à explorer d'autres options en cas de refus du joueur ou de difficultés dans les négociations. Le mercato estival est encore long, et de nombreux rebondissements sont à prévoir durant cette fenêtre de transferts .