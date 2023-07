Hospitalisé depuis le 28 mai dernier après un accident de cheval, Sergio Rico n'est plus en soins intensifs d'après les dernières nouvelles.

PSG : Sergio Rico est sorti du service de soins intensifs

Après la peur et l'angoisse, place au soulagement. Victime d'un accident de cheval le 28 mai dernier, Sergio Rico a frôlé la mort, et a longtemps été placé en service de soins intensifs sous sédation, luttant pour sa survie pendant de longues semaines. Désormais, tout cela est en passe d'être derrière lui, et les dernières nouvelles sont plus que rassurantes.

L'hôpital Virgen del Rocio, établissement où le gardien parisien est admis depuis plus d'un mois maintenant, a communiqué sur l'état de santé du joueur de 29 ans, en indiquant que ce dernier était "sorti du service de soins intensifs". Une amélioration significative qui laisse à penser que les jours de Sergio Rico ne sont plus en danger. Toutefois, l'hopital a tenu à préciser que le deuxième gardien du PSG allait "continuer à être suivi et à recevoir des soins infirmiers".

Il arrive à communiquer avec ses proches

La semaine dernière déjà, des nouvelles positives avaient été données par l'épouse de Sergio Rico, Alba Silva. Elle assurait en effet que le gardien parisien parvenait à communiquer avec ses proches. "Les choses s’améliorent. Il communique, Sergio communique. Il nous appelle par notre nom, il sait parfaitement qui nous sommes et sa mémoire est bonne."

Une donnée importante qui semble indiquer que Sergio Rico ne possède pas de séquelles au niveau de sa mémoire. Toutefois, il reste beaucoup de choses à évaluer, notamment les éventuelles séquelles physiques. Il est à l'heure actuelle impossible de savoir quand le gardien du PSG pourra envisager une sortie de l'hôpital, et un nouveau communiqué sera publié en cas de nouvelles informations importantes sur son état de santé.