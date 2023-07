Un ancien attaquant de l'Équipe de France regrette le traitement infligé par les supporters du PSG à Lionel Messi, dans un entretien pour ESPN.

Mercato PSG : David Trezeguet prend la défense de Lionel Messi

L'aventure de Lionel Messi au PSG n'a pas été flamboyante. En deux saisons, le prodige argentin n'a pas su donner la Ligue des Champions au club de la capitale, ce qui devait pourtant être son objectif principal. Il aura été champion de France à deux reprises, mais qu'importe : pour les supporters, il n'a pas fait son boulot. Surtout, l'attaquant de 36 ans n'a pas été jugé à son meilleur niveau sous la tunique parisienne. Son départ pour l'Inter Miami, acté cet été, ne les a que peu attristés au final.

Cependant, une légende de l'Équipe de France estime que son traitement n'a pas été mérité. Il s'agit de David Trezeguet, champion du monde 1998 et ancien attaquant. « La France n’a jamais compris Lionel Messi. Il a donné plus d’impact à un championnat moins clinquant que peuvent l’être l’anglais, l’espagnol, l’italien ou l’allemand. Les Français n’ont pas su apprécier son talent à sa juste valeur » a-t-il appuyé auprès d'ESPN. Un message qui aura du mal à passer chez les fans du PSG.

Lionel Messi, un réel flop au PSG ?

Analysons de plus près les deux saisons de Lionel Messi au Paris SG. Arrivé en provenance du FC Barcelone à l'été 2021, l'international argentin sort alors d'un dernier exercice très convaincant (35 buts et 9 passes décisives en 42 matchs). Les supporters ont logiquement de très grandes attentes en le voyant débarquer à Paris, et ont bon espoir de le voir aider leur club à remporter sa première Ligue des Champions. Mais pour sa première, Léo Messi se montre timide. En 34 rencontres disputées, il n'inscrit « que » 11 buts. Cependant, il compte 14 passes décisives à son actif, toutes en Ligue 1.

Au vu de ce qu'il était capable de faire au Barça (sur ses 5 dernières saisons, il avait en moyenne un bilan de 43 buts et 14 passes décisives), son rendement est jugé insuffisant. D'autant qu'il a coulé, comme ses coéquipiers face au Real Madrid lors du 8ème de finale retour (1-3). La seconde saison a été meilleure en terme de statistiques personnelles, mais Messi n'a toujours pas rempli l'objectif Ligue des Champions. Il marque tout de même à 21 reprises, et délivre 16 passes décisives en 41 matchs. Mais il est impuissant face au Bayern Munich, qui élimine encore le PSG en 8ème de finale. Au vu de ses performances, difficile de le considérer comme un flop d'autant qu'il est en fin de carrière (36 ans). Néanmoins, il aurait sans doute pu faire mieux.