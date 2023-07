Le Qatar compte bien enrôler plusieurs pépites de Ligue 1 pour concurrencer l'Arabie saoudite. Parmi elles, un milieu offensif de l'OL.

Mercato OL : Mohamed El Arouch apprécié par le Qatar

Et si l'Olympique Lyonnais perdait une pépite à cause du Qatar ? L'information aurait été prise avec humour par les supporters il y a quelque temps. Désormais, elle devrait les inquiéter. En effet, les transferts s'enchaînent dans les pays du Golfe, et surtout en Arabie saoudite. Les exemples ne manquent pas (Karim Benzema, Ngolo Kanté, Sergej Milinković-Savić, Roberto Firmino...).

Contre toute attente, c'est Mohamed El Arouch qui pourrait quitter les Gones selon RMC Sport. Le média sportif estime que son profil intéresse certains clubs qatariens, sans en révéler leur identité. El Arouch, c'est seulement un petit match chez les professionnels lors de la dernière saison. Le milieu offensif de 18 ans a surtout fait ses armes avec la réserve, où il a été très utilisé (17 matchs pour 3 buts en National 2). Puisqu'il n'a pas sa chance avec les Gones, la pépite pourrait être tentée par un départ au Qatar, où il aurait plus de temps de jeu tout en étant peut-être entouré de stars. Soit un atout majeur pour sa progression.

D'autres clubs de Ligue 1 pourraient perdre leurs pépites à cause du Qatar

L'Olympique Lyonnais n'est pas le seul club français à être surveillé de près par le Qatar. Le pays a supervisé l'ensemble des clubs de Ligue 1 pour la saison 2023-2024, et a coché plusieurs noms pour concurrencer l'Arabie saoudite. L'AS Monaco (Nazim Babaï, Mayssam Benama et Béchir Yacoub), le FC Lorient (Ayman Kari, Adil Aouchiche), le Montpellier HSC (Khalil Fayad et Redouane Halhal) et le Stade de Reims (Naim Byar) pourraient également perdre leurs pépites cet été selon RMC Sport.

L'entraîneur de l'OL, Laurent Blanc semble compter sur Mohamed El Arouch. Le joueur a participé au stage de pré-saison aux Pays-Bas, et notamment à la victoire des siens contre De Treffers (2-1) où il a été titulaire pendant 45 minutes. De plus, il a prolongé son contrat jusqu'en 2025 l'été dernier. Difficile donc de croire à son départ au Qatar, puisqu'il pourrait gagner en temps de jeu lors de la prochaine saison.