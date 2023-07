Après avoir bouclé le rapatriement de Xavi Simons en provenance du PSV Eindhoven contre 6M€, le PSG est sur le point d’officialiser une signature en défense.

Mercato PSG : El Chadaille Bitshiabu va s’engager avec le RB Leipzig

Barré avec les arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez, El Chadaille Bitshiabu a préféré partir pour espérer du temps de jeu la saison prochaine. Le défenseur central de 18 ans a donc choisi la Bundesliga et le RB Leipzig pour poursuivre sa progression. Après plusieurs semaines de négociations, les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues allemands ont trouvé un accord pour le transfert du coéquipier de Marquinhos.

À un an de la fin de son bail avec les Rouge et Bleu, El Chadaille Bitshiabu va rapporter un joli chèque de 20 millions d’euros, bonus compris, à son club formateur. À en croire les informations de RMC Sport, l’international français des moins de 19 ans a dit au revoir à ses coéquipiers parisiens samedi matin. Alors que le PSG s’apprête à s’envoler au Japon pour sa tournée estivale, le natif de Villeneuve-Saint-Georges devrait être officialisé dans les prochaines heures comme un nouveau joueur du RB Leipzig.

Visite médicale programmée ce lundi pour El Chadaille Bitshiabu

Après RMC Sport, la chaîne Sky Sport Deutschland confirme la prochaine signature d’El Chadaille Bitshiabu du Paris Saint-Germain au RB Leipzig. Le média allemand assure que le jeune défenseur central est arrivé à Leipzig depuis dimanche soir pour passer sa visite médicale ce lundi avant de signer son contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028.

Fabrizio Romano confirme aussi que l'officialisation du transfert de El Chadaille Bitshiabu devrait intervenir dans les prochaines heures. D’après Saber Desfarges de TF1, le PSG apprécie et s’est renseigné sur le défenseur central du LOSC, Leny Yoro, pour remplacer El Chadaille Bitshiabu. Sous contrat avec les Dogues jusqu’en juin 2025, le joueur de 18 ans est estimé à 10 millions d’euros.