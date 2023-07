Le Stade Rennais a officialisé mardi soir la venue d'un nouveau gardien de but. Il endossera le rôle de numéro 3, derrière Steve Mandanda et Gauthier Gallon.

Mercato Stade Rennais : Geoffrey Lembet s'engage une saison au SRFC

En quête d'un gardien numéro 3, le Stade Rennais s'est porté sur un joueur expérimenté de la Ligue 2. Âgé de 34 ans, Geoffrey Lambet s'engage une saison au SRFC pour côtoyer la Ligue 1 et surtout l'Europe. Formé au CS Sedan Ardennes à partir de 2007, il rejoint l'AJ Auxerre en 2013 pendant deux saisons et demie et dispute 33 matchs.

Il cotoie ensuite le Red Star FC et le Stade Lavallois, avant de retrouver son club formateur en 2019, d'abord en National 2, puis en National à partir de 2021, où il effectuera au total 100 matchs. International centrafricain depuis 2010, il a occupé les cages de sa sélection à 35 reprises. Le gardien s'est exprimé sur sa signature et son ambition et n'a pas manqué de souligner son admiration envers ses deux coéquipiers dans les cages.

« C’est une sacrée étape de franchie. Je veux être à l’image du club, c’est-à-dire très professionnel. Je ne suis pas venu prendre des photos, c’est un club exigeant et cela me convient bien. J’ai beaucoup suivi Steve Mandanda et Gauthier Gallon à la télé, je suis pressé de les rencontrer et de travailler avec eux. Je sais que ce sont de bons gars, ça va très bien se passer. Je connais aussi la qualité des attaquants rennais, je compte bien leur filer du boulot et ne pas me laisser faire dans les buts. »

Geoffrey Lembet, le remplaçant idéal de Romain Salin

L'arrivée de Geoffrey Lembet fait suite au départ de Romain Salin, le 1er juillet dernier, qui occupait le poste de numéro 3 au Stade Rennais lors des deux dernières saisons. Ce dernier a connu une fin d'aventure compliquée à Rennes. Romain Salin et son entraîneur, Bruno Genesio, étaient notamment en froid, au point d'être relégué en équipe réserve en fin de saison.

De son côté, le directeur sportif du SRFC, Florian Maurice, se félicite de l'arrivée de Geoffrey Lembet. « À la suite du départ de Romain Salin, l’idée était de recruter un gardien ayant connu des expériences diverses avec des qualités de gardien intéressantes. Avec ce recrutement, on voulait aussi permettre à Mathys Silistrie et Yann Batola, nos deux jeunes gardiens qui participent actuellement à la préparation estivale, de pouvoir continuer d’avoir un temps de jeu suffisant le week-end en National 3. On attend à ce poste quelqu’un de compétitif. Au niveau de l’état d’esprit, c’est quelqu’un de très enthousiaste. Il va découvrir une autre dimension et compte bien en profiter pleinement, il est très motivé. »