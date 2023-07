Très attaché à l’OM, Antoine Griezmann a indirectement contribué à l’arrivée de Renan Lodi à Marseille durant ce mercato estival.

Mercato OM : Les aveux de Renan Lodi sur son arrivée

En ce début de mercato estival, l’Olympique de Marseille a réalisé deux belles signatures en provenance de l’Atlético Madrid. Après Geoffrey Kondogbia, le club phocéen est parvenu à mettre la main sur Renan Lodi. Le latéral gauche brésilien a rejoint l’OM pour un montant avoisinant les 13 millions d’euros. Son arrivée revêt une grande importance pour Marseille, qui cherchait à renforcer son côté gauche suite aux départs de Nuno Tavares et Sead Kolasinac.

Dans une interview accordée au site officiel du club, Renan Lodi est revenu sur les circonstances de son transfert et a expliqué les raisons qui l'ont poussé à rejoindre l'OM cet été. Alors que plusieurs clubs étrangers souhaitent le recruter, le joueur de 25 ans assure qu’il a rapidement été convaincu par le projet phocéen. "J’ai choisi l'OM pour la grandeur du club, pour le projet qu'ils m'ont présenté. Quand j'ai eu cette opportunité, je n'ai pas hésité deux fois", a-t-il déclaré.

Antoine Griezmann a conseillé Renan Lodi de signer à Marseille

Renan Lodi a également exprimé son enthousiasme à l'idée de jouer devant le public chaud bouillant du Vélodrome. "J’ai hâte de voir la ferveur des supporters qui est très importante ici." Et le latéral gauche a pu bénéficier des conseils avisés d'Antoine Griezmann, son ancien coéquipier à l'Atlético Madrid.

L'attaquant français est un fervent supporter de l'OM et n'a cessé de l'encourager à rejoindre le club phocéen. Selon les propositions de Renan Lodi, Antoine Griezmann lui a fait part de sa confiance et lui a assuré qu'il ne regretterait pas sa décision. Il lui a aussi vanté les mérites de la cité phocéenne. "J’ai beaucoup parlé de l’OM avec Antoine Griezmann , il me disait toujours : 'tu peux y aller, tu peux y aller, tu ne vas pas regretter. C'est une jolie ville'. Il m'a toujours dit vraiment du bien du club", a-t-il confié.

Cette confidence ajoute une touche particulière à l'arrivée de Renan Lodi à l'Olympique de Marseille. Les conseils et les éloges d’Antoine Griezmann ont visiblement renforcé la décision du latéral brésilien de signer à l'OM. Cela montre également l'attachement de Grizou au club phocéen, même s'il évolue actuellement à l'Atlético Madrid.