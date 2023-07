Renato Sanches est la priorité de José Mourinho pour densifier son milieu de terrain à l’AS Roma. La réponse du PSG pour son joueur est désormais connue.

Mercato PSG : José Mourinho veut relancer Renato Sanches

Titulaire à seulement six reprises en Ligue 1 la saison dernière, avec notamment 2 buts inscrits, Renato Sanches n'a pas su prouver qu’il a sa place au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Un an seulement après sa signature chez les Rouge et Bleu, le Golden Boy 2016 est déjà prié d’aller voir ailleurs.

N’entrant pas dans les plans du nouvel entraîneur Luis Enrique, l’ancien milieu de terrain du LOSC est ainsi placé sur la liste des transferts dans ce mercato estival. Mais l’international portugais pourrait rapidement rebondir en Italie, puisque son compatriote José Mourinho ferait le pressing auprès de ses dirigeants de l’AS Rome pour l’avoir dans son collectif dès cet été.

« L’AS Rome continue de travailler pour Renato Sanches. Il est la première cible au milieu. Il faut, cependant, une ouverture du PSG pour un prêt. Dans les dernières heures, il y a eu des contacts entre les deux clubs et avec Renato Sanches pour comprendre la faisabilité de l’opération. Si le club ouvre la porte au prêt, l’opération Renato Sanches pourrait avancer rapidement », a révélé, mardi, le journaliste Gianluca Di Marzio sur Twitter. Aux dernières nouvelles, le récent champion de France ne serait pas forcément opposé à cette option, mais à une condition.

Le PSG fixe ses conditions à l'AS Roma pour Renato Sanches

Avec les arrivées de Cher Ndour, Manuel Ugarte ou encore Marco Asensio, le Paris Saint-Germain est bien étoffé au milieu de terrain et un départ de Renato Sanches ne serait pas vu comme une catastrophe par le nouveau staff technique. Désireux de se séparer d’un certain nombre de joueurs, dont ne veut pas Luis Enrique, le club de la capitale française serait sans doute davantage séduit par l'hypothèse d'un transfert définitif de l’ancien milieu du Bayern Munich, mais Renato Sanches devrait quitter les Rouge et Bleu dans le cadre d’une cession provisoire.

Selon les informations relayées ces dernières heures par Calciomercato, le PSG et l’AS Rome seraient quasiment d’accord pour un prêt avec option d’achat pour le natif de Lisbonne. Le Paris SG devrait également prendre en charge une partie du salaire du joueur. Le média italien ne donne toutefois aucune indication sur le montant de l’option d’achat négociée par les deux clubs.