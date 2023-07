Un latéral gauche anglais s'apprête à signer au Stade de Reims dans les prochaines heures. Le joueur arrive en prêt depuis Manchester City.

Mercato Stade de Reims : Josh Wilson-Esbrand prêté sans option d'achat

Visiblement, le Stade de Reims apprécie les jeunes anglais sur les listes de prêt. Après Folarin Balogun la saison dernière, prêté par Arsenal, les Champenois s'attaquent désormais à Josh Wilson-Esbrans. Selon L'Équipe, le jeune latéral gauche de 20 ans arrive depuis le champion d'Angleterre en titre, Manchester City. Il sera prêté sans option d'achat. Revenu d'une demi-saison à Coventry, en deuxième division anglaise, où il a disputé 14 matches depuis janvier, le défenseur cherche un nouveau défi pour s'affirmer à l'échelon supérieur.

D'autant que Reims jouit d'une belle réputation quant à l'importance donnée aux joueurs prêtés. La saison dernière, le buteur américain d'Arsenal avait inscrit 21 buts en championnat, de quoi donner envie à Mikel Arteta de compter davantage sur lui cette saison. Un parcours dont va sûrement s'inspirer Josh Wilson-Esbrand en Champagne. Il sera en concurrence avec Thibault De Smet. Bradley Locko devrait en revanche quitter le Stade de Reims.

Reims poursuit son recrutement intelligent

En terme de recrutement, Reims est peut-être l'un des meilleurs élèves du championnat. Loin des moyens presque présidentiels des gros clubs de Ligue 1, le club champenois travaille avec ses moyens, mais travaille bien. Pour remplacer Folarin Balogun, les Rémois ont réussi à recruter Teddy Teuma, expérimenté buteur maltais qui sort de deux grosses saisons à l'Union Saint-Gilloise en Belgique, pour seulement 4,5 millions d'euros.

Un magnifique coup, tout comme les arrivées d'Oumar Diakité (Salzbourg, 2,5 millions d'euros) et d'Amine Salama (Angers, 4 millions d'euros). Deux jeunes pépites venues renforcer la rotation de Will Still. Ces derniers permettront également au club de réaliser une belle plus-value d'ici 2-3 ans.

Des exemples qui prouvent que le Stade de Reims arrive parfaitement à lier business et sportif. C'est d'ailleurs le cas pour John Wilson-Esbrand. Plutôt qu'une ancienne gloire à la carrière passée, Reims s'est positionné sur un jeune joueur prometteur à la marge de progression énorme, qui pourrait vite devenir l'un des meilleurs joueurs de l'effectif, sans débourser un centime de plus que son salaire. Malin.