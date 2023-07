Bradley Locko pourrait quitter le Stade de Reims cet été. Le Stade Brestois aimerait le recruter, d'autres clubs suivent aussi le dossier.

Mercato Stade de Reims : 2 millions d'euros pour Bradley Locko ?

Revenu d'un prêt de six mois au Stade Brestois, où il a disputé 7 matchs de Ligue 1, Bradley Locko devrait quitter le Stade de Reims cet été, annonce L'Equipe. Si les dirigeants brestois n'ont pas souhaité levé l'option d'achat de 1,5 millions d'euros, ils espèrent bien faire baisser le prix du latéral gauche.

Mais ils ne sont pas seuls sur le dossier. La Salernitana devrait passer à l'action dans les prochaines heures. Le club italien est très intéressé par le Français de 21 ans, appartenant au Stade de Reims jusqu'en 2024. Le Charlotte FC, club de MLS, suit aussi le joueur de près. Les Américains pourraient transmettre une offre de 2 millions d'euros. Gil Vicente, pensionnaire du championnat portugais, songe également à le recruter, et dispose des fonds nécessaires.

Un début de mercato en fanfare pour Reims

Reims est décidément très actif sur ce mercato estival. Sur la lancée de son excellente deuxième partie de saison, sous les ordres du surprenant Will Still, le club vise les places européennes à la fin de l'exercice 2023-2024. Orphelin d'un Folarin Balogun en feu la saison dernière (21 buts et 3 passes décisives en 37 rencontres), retourné à Arsenal depuis la fin de son prêt, les Rémois ont interdiction de rater leur mercato.

Et pour le moment, ils s'en sortent plutôt bien, notamment dans le secteur offensif. Le Stade de Reims a réussi à s'attacher les services du formidable Teddy Teuma, capitaine de l'Union Saint-Gilloise, acheté pour 4,5 millions d'euros, d'Amine Sallama, en provenance d'Angers pour 4 millions d'euros, et d'Oumar Diakité qui arrive de Salzbourg contre 2,5 millions d'euros. Un recrutement qui mêle grands espoirs et joueurs confirmés venus apporter leur expérience. Ce cocktail, sur le papier, n'aura pas de mal à prendre forme, et devrait faire des ravages en championnat. Auguste-Delaune pourrait ainsi vite devenir une forteresse impitoyable.