Soucieux de vouloir remplacer Loïs Openda, le RC Lens a activé une nouvelle piste en Grèce après Alexander Sørloth, Gift Orban et Vangélis Pavlídis.

Mercato RC Lens : Levi Garcia, nouvelle cible offensive des Sang-et-Or

Le RC Lens est entré dans la période de l'après-Openda. Le club artésien a dit adieu à sa pépite belge, qui a été transférée au RB Leipzig pour environ 40 millions d'euros. Un montant astronomique qui en fait la plus grosse vente de son histoire. Désormais, la direction doit s'activer pour trouver son remplaçant. Il y a certes eu six recrues depuis le début du mercato estival (Cortes, Spierings, Guilavogui, Fulgini, El Aynaoui et Diouf), mais le RCL a encore besoin d'un renfort offensif.

Grégory Thil, le directeur sportif des Sang-et-Or, aurait trouvé une piste en Grèce. Selon L'Équipe, le profil de Levi Garcia correspond à celui recherché par la cellule de recrutement. Âgé de 25 ans, cet attaquant sort d'une saison réussie à l'AEK Athènes, club habitué à jouer les coupes d'Europe. Il a été l'auteur de 18 buts et 7 passes décisives en 37 matchs, d'après le quotidien sportif. Estimé à 7 millions d'euros par le site Transfermarkt, il pourrait faire l'objet d'une belle affaire pour le RC Lens. Aucun accord n'a encore été officialisé pour le moment.

Alexander Sørloth, Gift Orban et Vangélis Pavlídis également visés

Les Sang-et-Or souhaitent étudier un maximum de profils pour remplacer au mieux Loïs Openda. D'après Foot Mercato, trois autres attaquants ont également été ciblés par la direction du RC Lens. Le premier n'est autre qu'Alexander Sørloth. Le buteur norvégien est revenu à Leipzig après un prêt réussi à la Real Sociedad (14 buts, 4 passes décisives en 41 matchs). Le club artésien pourrait se venger de son voisin allemand en s'attachant ses services. La source précise que le joueur était pisté en vue d'un échange avec Openda. Il ne coûterait que 12 millions d'euros selon Transfermarkt, ce qui pourrait totalement convenir au RCL.

La seconde cible serait Gift Orban (La Gantoise). Le prodige nigérian, âgé de 20 ans, intéresse la formation nordiste mais également le LOSC, son rival qui en a fait une priorité. L'opération semble donc compliquée pour Lens, même si l'argent récolté grâce au transfert d'Openda pourrait lui permettre de prendre les devants. Orban est estimé à au moins 20 millions d'euros d'après Transfermarkt. Enfin, Vangélis Pavlídis serait une solution en cas d'échec avec les deux buteurs cités précédemment. Auteur de 13 buts et 8 passes décisives en 27 matchs avec l'AZ Alkmaar, il vaudrait 14 millions d'euros.