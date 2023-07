Le mercato estival s’accélère du côté de l’OM, qui vient de se séparer de l’un de ses jeunes milieux de terrain au profit de Fenerbahçe.

Mercato OM : Bartug Elmaz transféré au Fenerbahçe

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont très actifs sur le marché des transferts. Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l'OM a réussi à boucler l'arrivée tant attendue de Pierre-Emerick Aubameyang. Tout est déjà réglé entre les différentes parties, il ne manque plus que l'officialisation de sa signature. L’attaquant gabonais arrive librement en provenance de Chelsea et signera un contrat de trois ans avec le club phocéen.

En attendant, l’Olympique de Marseille vient d’officialiser un nouveau départ de son effectif. Bartug Elmaz n’est plus un joueur du club phocéen. Arrivé l'été dernier à l'OM dans le but de s'imposer comme un titulaire, le milieu offensif de 20 ans n’a jamais eu l’occasion de prouver sa valeur en équipe première. Il a alors fait le choix de quitter l’Olympique de Marseille durant ce mercato afin de s’engager en faveur de Fenerbahçe. L’OM a annoncé son départ sur son site officiel.

Ce transfert devrait rapporter environ 1,2 million d'euros à Marseille. Conscients du potentiel du jeune joueur, les dirigeants marseillais ont également intégré une clause de 20% sur une future revente de Bartug Elmaz, ce qui leur permettra de bénéficier d'une part des bénéfices si le joueur venait à être revendu plus tard.

D’autres départs se préparent à Marseille

Le départ de Bartug Elmaz s'inscrit dans la stratégie globale de l’OM de procéder à des ajustements au sein de son effectif. D'autres départs sont attendus dans les prochaines semaines, car le club cherche à renforcer certaines positions tout en libérant de l'espace salarial. Jordan Amavi, Konrad de la Fuente et Pol Lirola sont notamment proches de faire leurs valises.

La direction de l’OM s’active en coulisse pour se débarrasser de ces trois joueurs au plus vite. Quoi qu'il en soit, ces mouvements témoignent de l'ambition de l'Olympique de Marseille pour la saison à venir. Le club présidé Pablo Longoria veut s'appuyer sur un effectif compétitif et équilibré pour la saison à venir. D’autres annonces devraient tomber dans les jours et les semaines à venir.