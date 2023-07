Alors qu'un milieu géorgien s'apprêtait à signer avec le FC Metz, il semblerait que le joueur ait pris sa décision. Son choix devrait faire parler en Moselle.

Mercato FC Metz : Giorgi Chakvetadze ne viendra pas

Le FC Metz devrait s'en mordre les doigts. Annoncé depuis un moment dans le collimateur du club, Giorgi Chakvetadze ne rejoindra pas les pensionnaires de Saint-Symphorien. En effet, selon le très bien informé Sacha Tavolieri, le milieu de terrain a décidé de ne pas rejoindre les Grenats. Une décision due à la trop longue réflexion du staff de Laszlo Boloni qui s'était donné quelques jours de réflexion concernant l'international géorgien aux 15 sélections et 7 buts, alors que le deal devait être officialisé la semaine dernière.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le célèbre proverbe pourrait prendre tout son sens pour les supporters mosellans. Si les Grenats ont tardé pour prendre leur décision, plusieurs écuries européennes étaient intéressés par l'ancien joueur d'Hambourg qui bénéficie d'une excellente cote sur le mercato.

Giorgi Chakvetadze va s'engager avec Watford

À peine son transfert avorté, le milieu de terrain a déjà trouvé une porte de sortie. Toujours selon Sacha Tavolieri, il devrait débarquer en Angleterre, du côté de Watford. Un accord a même été trouvé avec La Gantoise pour un transfert avec option d'achat. Il évoluera donc en Championship la saison prochaine sous réserve d'une réussite de la traditionnelle visite médicale pour celui qui n'a pas été épargné par les blessures ces dernières années.

Malgré la prolongation de Cheikh Tidiane Sabaly et la possible arrivée de Jean N’Guessan, la nouvelle n'a pas de quoi ravir les supporters messins qui espéraient voir un autre Géorgien porter le maillot après le probable départ de Georges Mikautadze, annoncé en Premier League et en Serie A, notamment du côté de la Lazio.