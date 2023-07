Après avoir officialisé son départ de l’OM, Dimitri Payet ne compte pas raccrocher les crampons. Une destination se dégage déjà pour l’accueillir.

Mercato OM : Dimitri Payet, une résiliation de contrat qui n’était pas prévue

C’est la fin d’une longue histoire d’amour, et un départ inattendu que beaucoup de supporters de l’Olympique de Marseille regretteront certainement. Après neuf années de bons et loyaux services, Dimitri Payet a décidé de quitter l’OM. Présent en conférence de presse ce vendredi, le président du club Pablo Longoria a annoncé, à la surprise générale, la résiliation du contrat du milieu de terrain.

En résiliant son contrat expirant en 2024 avec l'Olympique de Marseille, l'international français quitte le club après avoir disputé 326 matchs pour 78 buts inscrits et 95 passes décisives. Une page importante de l'histoire de l'OM se tourne ainsi avec le départ de celui qui est considéré comme une véritable icône vivante dans la cité phocéenne. Présent devant les journalistes, Dimitri Payet a lui-même expliqué que son départ de l’Olympique de Marseille n'était pas de son fait.

"Ce n'est pas ce qui était prévu de mon côté", a-t-il confié. Après un dernier exercice compliqué où il était relégué au rang de remplaçant par Igor Tudor, le joueur de 36 ans espérait se relancer cette saison sous les couleurs phocéennes. Il était déterminé à gagner la confiance du nouvel entraîneur Marcelino, mais la situation au fil des jours est devenue difficile à supporter.

Dimitri Payet se rapproche de l’Arabie saoudite

Malgré sa détermination, Dimitri Payet ne rentrait plus vraiment dans les plans de la direction de l'OM. Non retenu pour le stage de préparation en Allemagne, le capitaine marseillais a eu des discussions approfondies avec le président Pablo Longoria afin d’être fixé sur son sort. À la suite de ces échanges, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne s'est finalement résolu à quitter le navire marseillais. "J’ai mis un peu de temps à essayer de trouver la meilleure solution et la meilleure solution est d'accepter la décision du club", a-t-il expliqué.

Annoncer son départ à ses coéquipiers et aux supporters n’était pas chose aisée pour celui qui rêvait de terminer sa carrière à Marseille et dans son club de cœur. "Je tiens à m'excuser par rapport à mes coéquipiers. J'ai reçu beaucoup de message mais j'ai répondu à personne parce que je ne pouvais pas parler." De retour à l’OM en janvier 2017 après un bref passage à West Ham, Dimitri Payet s’est dit qu’il était temps pour lui d’aller voir ailleurs. Il quitte l’OM sans rancune ni colère, car la direction du club s’est montrée "correcte et honnête" avec lui.

Malgré son âge avancé (36 ans), Dimitri Payet ne pense pas encore à la retraite. Désormais libre de tout contrat, le footballeur compte relever un nouveau défi avant de raccrocher les crampons. "Je sors d'une saison très difficile avec peu de temps de jeu. J'ai envie de jouer, de retrouver du plaisir sur le terrain, tout simplement." A priori, sa fin de carrière, le Réunionnais la vivra loin du Vélodrome. D’autant plus qu’il possède déjà des touches en Arabie saoudite.

La promesse d'un retour à Marseille après la fin de sa carrière

L’Équipe assurait récemment que des représentants saoudiens se sont récemment positionnés pour s’offrir les services de Dimitri Payet. Son départ de l’OM est donc une aubaine pour l’Arabie saoudite qui peut le recruter sans avoir à payer les frais de transfert. Même si des clubs turcs sont sur ses traces, l’état pétrolier se présente clairement comme la destination favorite pour l’accueillir.

Selon les informations qui circulent, le pays du Moyen-Orient est déterminé à recruter le joueur français et serait prêt à lui offrir un contrat très avantageux pour le convaincre de rejoindre ses rangs. Si Dimitri Payet a marqué l'histoire de l'OM avec ses prouesses techniques et ses coups de génie, il pourrait bien se laisser séduire par ce nouveau défi dans un championnat exotique et succomber à l'offre de l'Arabie saoudite.

Le milieu de terrain expérimenté va certainement tenter de poursuivre sa carrière sous d’autres cieux. Ensuite, il sera temps pour lui de penser à sa reconversion à l'Olympique de Marseille. "Ma fin de carrière sera marquée par mon retour ici. Pour acter cela, on a discuté d'un jubilé qui sera fait ici au Vélodrome avec les gens qui ont compté pour moi", a-t-il promis. Pour le moment, une chose est certaine. C’est un souvenir impérissable que les supporters de l'OM garderont de leur capitaine Dimitri Payet.