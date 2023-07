Alors que l'OM négocie toujours pour Alexis Sanchez, c'est un ancien attaquant du Stade Rennais qui pourrait accompagner Pierre-Emerick Aubameyang.

Mercato OM : Ismaïla Sarr courtisé par les Phocéens

Décidément, Pablo Longoria a plusieurs idées derrière la tête. Alors que le président de l'Olympique de Marseille vient d'enregistrer la signature de Pierre-Emerick Aubameyang pour 3 ans, d'autres attaquants sont pistés pour l'accompagner. La faute à Alexis Sanchez, qui inquiète le clan phocéen par son silence. Le buteur chilien n'était sous contrat que pour une année, et n'est plus censé faire partie de l'effectif. Toutefois, Longoria tenterait encore de le prolonger.

En dépit de sa situation, Marseille lorgne Iliman Ndiaye (Sheffield United) et Ismaïla Sarr (Watford). Le second est bien connu de la Ligue 1 Uber Eats pour avoir porté les couleurs du FC Metz (2016-2017) et du Stade Rennais (2017-2019). Selon le journaliste Fabrizio Romano, l'ailier de 24 ans a séduit les dirigeants olympiens grâce à sa dernière saison (10 buts, 7 passes décisives en 39 matchs de Championship). La source précise qu'il pourrait être disponible pour un montant de 12 millions d'euros. Une somme qui ne fait pas peur à Pablo Longoria et son équipe, puisque aucune indemnité de transfert n'a été versée pour Pierre-Emerick Aubameyang. Les finances devraient aussi pouvoir supporter son salaire, estimé à 3,6 millions d'euros brut par an selon 20Minutes.

L'OM hésite entre Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye

L'Olympique de Marseille ne parviendrait pas à faire un choix entre Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Les deux pistes sont quasiment au même point : aucune offre n'a été formulée, mais l'intérêt est là. Néanmoins, c'est le buteur de Sheffield United qui serait plus proche de rejoindre la Canebière, à en croire L'Équipe. Un contrat de 5 ans aurait été accepté par son entourage. Mais il reste encore à convaincre le club anglais de céder son joyau.

Les deux joueurs ne possèdent pourtant pas le même profil. Iliman Ndiaye exerce davantage en tant que milieu offensif, tandis qu'Ismaïla Sarr aime particulièrement déborder sur les ailes. Difficile de croire que l'OM voudra enrôler les deux joueurs, respectivement estimés à 20 et 12 millions d'euros. Le club phocéen a déjà dépensé plus de 36 millions d'euros dans ce mercato estival (Malinovskyi, Harit, Renan Lodi et Kondogbia). Un choix semble inévitable.