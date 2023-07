Dans son nouveau point sur le mercato d’été de l’ASSE, Loïc Perrin a donné des indices sur la situation de Niels Nkounkou à Saint-Etienne.

Mercato : LASSE en difficulté à cause de son budget limité

À une douzaine de jours du premier match de la Ligue 2, l’ASSE n’a pas encore bouclé son mercato. Seulement deux joueurs : Ibrahim Sissoko et Dylan Batubinsika ont rejoint le club ligérien. Loïc Perrin n'a pas les coudées franches pour recruter les joueurs inscrits en tête de liste, à cause du budget limité de l’AS Saint-Etienne. Alors qu’Alexandre Mendy du SM Caen était la cible prioritaire, c’est finalement Ibrahim Sissoko que le coordinateur sportif a réussi à signer, sans indemnité de transfert.

Une deuxième cible principale de l’ASSE, Jérémy Livolant, est en train de filer au nez des Verts, vers Bordeaux. Les Girondins auraient convaincu la direction de l’EA Guingamp en sortant le chéquier, à en croire les informations de L’Équipe. Les parties se seraient entendues sur une indemnité de transfert de 1,2 M€ hors bonus, d’après le quotidien sportif. Un montant que les Stéphanois n'auraient pas proposé pour le capitaine de l'En Avant.

Mercato : Saint-Etienne décide de conserver Niels Nkounkou

À défaut de pouvoir recruter d’autres nouveaux joueurs, l’ASSE fait tout son possible pour conserver ses joueurs les plus sollicités, notamment Niels Nkounkou. Pour preuve, les Stéphanois ont repoussé une offre de 6 M€ bonus compris, provenant de l’Eintracht Francfort, pour le défenseur latéral. Loïc Perrin a confirmé l'information et le refus de l’ASSE, dans des propos rapportés par Evect : « La situation a évolué. On a eu une offre, ce n'est pas un secret. On l'a refusé ». Le dirigeant stéphanois a justifié ensuite la décision du club : « L’idée c'est de conserver Niels Nkounkou. »

Selon les médias allemands, le club de Bundesliga se prépare pour revenir à la charge avec une offre revue à la hausse, car il aurait déjà un accord contractuel avec le piston gauche de l’équipe de Laurent Batlles. Mais ''Les Aigles'' pourraient se heurter au veto de laurent Batlles. « Je compte sur Niels, j’attends qu’il revienne. Tant qu’il ne m’a pas dit les choses en face, je ne lis pas ce qu’il se dit ailleurs », a déclaré l'entraineur de l'ASSE en conférence de presse ce lundi.

À noter que le Niels Nkounkou a été recruté à Everton cet été, contre un chèque de 2 M€. Sa valeur marchande actuelle est de 5 M€ selon Transfermarkt. L'international Espoir Français reprendra les entrainements ce mercredi, après des vacances prolongées, en raison de sa participation à l'Euro 2023.