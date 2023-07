Président exécutif et directeur général de l’ASSE, Jean-François Soucasse s’est livré sur la question de la vente du club ligérien.

Mercato : Jean-François Soucasse, « la vente de l’ASSE et toujours d’actualité »

Jean-François Soucasse a répondu aux interrogations des journalistes ce lundi. Il a notamment été interrogé sur la vente de l’ASSE. Et dans sa réponse, il a affirmé que le dossier est toujours ouvert. « De ce que j’en sais, c'est toujours d’actualité, il y a toujours la volonté des actionnaires de vendre », a-t-il confié. Ce que je vous dis depuis le premier jour où on l'évoque, c'est que la vente c'est le sujet des actionnaires. Dans ma situation je fais abstraction de ça. Parce que si j'avais commencé à changer de stratégie à chaque fois qu'il y avait un candidat potentiel avéré ou pas […]. On ne peut pas travailler comme ça. »

Selon le dirigeant, la question de la vente de l’ASSE avait perturbé l’équipe de Laurent Batlles la saison dernière. « L’année dernière, ça a été compliqué parce qu’en dehors de la descente […], le sujet de la vente était un peu au cœur des discussions. Ça a semé un trouble […]. C'était un sujet d'interrogations, voire d'inquiétudes pour certains. »

Jean-François Soucasse rassure les supporters sur la vente de l'ASSE

Rappelons que les supporters de l’AS Saint-Etienne exigent depuis plusieurs mois le départ de Roland Romeyer et de son associé Bernard Caïazzo. Ils ne manquent pas une seule occasion, notamment sur les banderoles, pour faire entendre leur demande concernant les deux propriétaires du club. Au sujet de l’impatience du peuple vert sur la vente de l’ASSE, Jean-François Soucasse a déclaré : « Je ne sais pas si je dois la comprendre, mais je l’entends. Avec les discussions que j’ai avec les actionnaires, de la même manière qu’ils ont assumé de mettre en vente le club, ils n’ont pas changé d’avis, c’est leur objectif. Ce sont eux qui sont mobilisés sur la vente. Je sais qu'ils y passent du temps, je sais qu'ils cherchent des solutions. »

Pour rappel, le dernier échec pour la vente de l'ASSE, c'était avec le milliardaire américain David Blitzer.