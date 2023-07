Manchester City insiste pour que Bernardo Silva prolonge son contrat, mais le milieu offensif portugais, dont rêve le PSG cet été, a déjà fait son choix.

Mercato PSG : Manchester City insiste auprès de Bernardo Silva

À en croire les renseignements recueillis par le quotidien espagnol Sport, les dirigeants de Manchester City continuent de faire pression sur Bernardo Silva afin qu’il accepte de parapher un nouveau contrat. Déjà lié aux Citizens jusqu’en juin 2025, le milieu offensif de 28 ans aurait ainsi reçu une proposition de prolongation de la part de ses dirigeants avec à la clé un salaire de 18 millions d’euros par saison.

La balle serait donc dans le camp de l’international portugais, alors que le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et l’Arabie saoudite lui feraient une cour assidue pour cet été. Aux dernières nouvelles, Bernardo Silva aurait d’ores et déjà arrêté sa décision concernant son avenir et le club anglais serait prêt à s’y conformer, mais à une condition.

Manchester City prêt à céder Bernardo Silva pour 100M€

Malgré la ferme volonté de ses dirigeants et de son entraîneur Pep Guardiola de le garder, Bernardo Silva serait tout aussi déterminé à découvrir un nouveau projet après six années passées sous les couleurs de Manchester City. Le compatriote de Cristiano Ronaldo l’aurait réitéré auprès de sa direction. Selon les informations de la presse anglaise, le club mancunien serait alors prêt à lui délivrer un bon de sortie durant ce mercato estival, mais à condition de recevoir une proposition d’au moins 100 millions d’euros.

Le Daily Record indique que « le joueur aimerait tenter une nouvelle aventure et est particulièrement tenté par le projet parisien, notamment en raison de sa confiance envers Luis Campos, qui l’a lancé au haut niveau avec Monaco. Cependant, pour que ce transfert se réalise, Manchester City doit être ouvert à la négociation et le PSG devra faire un nouvel effort financier pour satisfaire les exigences du club anglais. »