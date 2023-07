Après la signature d’Ismaïla Sarr, l’OM insiste pour faire venir un nouvel attaquant. Ce dossier pourrait être bouclé dans les prochaines 24 heures.

Mercato OM : Pablo Longoria poursuit les négociations pour Iliman Ndiaye

Le mercato estival de l'Olympique de Marseille est définitivement en pleine effervescence, avec l’arrivée de recrues de haut niveau. Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, c'est au tour d'Ismaïla Sarr de rejoindre les rangs de l’OM en provenance de Watford. Le montant de cette transaction est estimé à environ 13 millions d’euros.

Cette nouvelle acquisition marque une nouvelle étape importante dans les projets de renforcement de l’OM. Cependant, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ne comptent pas s'arrêter là. Pablo Longoria prépare déjà d’autres arrivées. Si les négociations avec Joakim Maehle (Atalanta Bergame) se poursuivent, les dirigeants marseillais insistent aussi pour l’arrivée d’Iliman Ndiaye.

En quête de renfort offensif, l’OM a rapidement entamé les négociations avec l’attaquant de Sheffield United et les premiers échanges ont été très fructueux. Passé par le centre de formation marseillais, Iliman Ndiaye a rapidement donné son accord pour signer un contrat de 5 ans à Marseille. Il ne resterait plus qu’à l’OM de trouver un accord avec Sheffield United pour finaliser cette opération et c’est là que les choses ont basculé.

Iliman Ndiaye, un dénouement espéré d’ici mercredi

Les dirigeants britanniques n’ont pas vraiment l’intention de perdre Iliman Ndiaye. Ils ont contre-attaqué, en proposant une belle offre prolongation à l’attaquant sénégalais qu’ils veulent placer au centre du projet sportif. Cette riposte a créé une certaine incertitude chez le joueur de 23 ans. Toutefois, l’Olympique de Marseille ne perd pas espoir pour son arrivée.

Comme l’indique le journaliste britannique Alan Nixon, les dirigeants de l’OM continuent d’échanger avec Sheffield United et ont bon espoir de boucler la signature d'Iliman Ndiaye. Pablo Longoria garde confiance en ses qualités de persuasion et espère surtout finaliser cette transaction dans les prochaines 24 heures, précise la source. La bataille pour la signature du jeune joueur est donc loin d'être terminée, et les prochaines heures seront décisives pour connaître le dénouement de cette affaire.

D’ailleurs, cet intérêt permanent de l’OM pour Iliman Ndiaye est en passe de convaincre Sheffield de céder son joueur dès cet été. Initialement opposé à son départ, le club britannique serait finalement prêt à vendre son jeune avant-centre afin d’éviter qu’il parte gratuitement l'année prochaine, au terme de son contrat. Après une première rupture des pourparlers, l’OM serait donc revenu à la charge dans le but de finaliser cette opération au plus vite. Les supporters peuvent donc s’attendre à une belle surprise dans les prochains jours.