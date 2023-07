L’ASSE a enregistré le retour de trois joueurs à l’entraînement, ce mercredi, à une dizaine de jours du coup d’envoi de la Ligue 2.

ASSE : Trois joueurs de retour à l'entraînement

Comme annoncé par Laurent Batlles, à l’issue du stage de l’ASSE à la Plagne, Niels Nkounkou et Benjamin Bouchouari ont fait leur retour au centre sportif Robert Herbin à l'Etrat, ce mercredi. Ils sont rentrés de vacances un peu plus tard, car ils étaient en sélection. Le défenseur a disputé l’Euro 2023 avec l’Équipe de France Espoirs en juin. Quant au milieu de terrain, il a participé à la CAN U23 avec la sélection Espoirs du Maroc, vainqueur du tournoi. Niels Nkounkou et Benjamin Bouchouari ont trois semaines de retard sur la préparation. Ils vont donc devoir se mettre rapidement à niveau physiquement, avant d’intégrer l’entraînement collectif.

Malade un temps, Dennis Appiah n'a pas pris part au stage à la Plagne (du 22 au 25 juillet) avec le groupe stéphanois. Il a donc retrouvé ses coéquipiers à « la séance légère » de ce matin, en même temps que Niels Nkounkou et Benjamin Bouchouari. Une bonne nouvelle pour Laurent Batlles, qui dispose désormais d’un groupe presque au complet pour mettre en place son dispositif tactique.

Nkounkou, Bouchouari et Batubinsika espérés contre Grenoble

Néanmoins, l’entraîneur de l’ASSE doit encore patienter. Il ne pourra pas compter sur Nkounkou et Bouchouari face au FC Annecy, ce mercredi à l’Etrat, puis pour le dernier match amical des Verts contre Montpellier HSC, samedi à 17h au stade Michel-Mezy. Laurent Batlles espère cependant récupérer les deux joueurs, mais aussi la recrue Dylan Batubinsika, pour la première journée de Ligue 2. « Niels et Benjamin vont nous rejoindre mercredi, on verra dans quel état de forme ils sont. Dylan va reprendre les tests physiques avec eux, on espère leur donner du temps de jeu dès la première journée. C’est notre objectif, on verra si on y arrive », avait déclaré le coach de l’ASSE, lundi.