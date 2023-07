L’ASSE assure ne pas vouloir baisser les bras pour conserver Niels Nkounkou. Mais des offres arrivent, et son départ se dessine.

Mercato ASSE : Saint-Etienne résiste pour Niels Nkounkou

À l’issue du stage de l’ASSE à La Plagne (22 au 25 juillet), Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Laurent Batlles ont évoqué la situation de Niels Nkounkou. Le président exécutif s’est montré très ferme sur l’avenir du défenseur latéral. « Aujourd’hui, la porte est fermée. On a assez de travail plutôt que de chercher un remplaçant d’un joueur qui n'est pas programmé à partir. » Même son de cloche pour le coordinateur sportif de Saint-Etienne : « On a eu une offre, on l'a refusé. L'idée c'est de conserver Niels Nkounkou. »

La proposition en question arrive de l’Eintracht Francfort et avoisinerait les 6 millions d'euros. Refoulé une première fois, le club de Bundesliga aurait renoué le contact avec la direction de l’ASSE, en vue de faire une offre revue à la hausse, comme l’a révélé Le Progrès, mercredi.

Antoine Leautey arrive pour prendre la place de Niels Nkounkou

Le transfert de Niels Nkounkou est bien dans les tuyaux, contrairement aux déclarations de Jean-François Soucasse. Foot Mercato confirme que les Stéphanois lui cherchent un successeur et sont sur le point de mettre la main sur une cible prioritaire. « Antoine Leautey a des chances de signer à Saint-Étienne pour compenser le très probable départ de Niels Nkounkou », révèle le média, tout en annonçant que « l’ailier envisagé du côté de Francfort va laisser un vide sur son flanc gauche ».

Niels Nkounkou a l'opportunité de réaliser son rêve

L’ASSE a définitivement transféré l’international espoir français d’Everton, en investissant 2 millions d'euros cet été, mais Sainté n’est pas certain de le garder dans son équipe en Ligue 2. Il veut évoluer dans un club de l’élite et l’a clairement exprimé en fin de saison dernière. « Comme je l'ai dit, j'ai envie de jouer dans une première division. J'ai des ambitions, j'en ai fait part au club ».

Il sera donc compliqué pour la direction stéphanoise de le convaincre de rester chez les Verts, alors qu’il a l’opportunité de réaliser son rêve, après la galère vécue à Everton. Niels Nkounkou avait été prêté successivement au Standard de Liège (2021-2022), puis à Cardiff City (d'août 2022 à janvier 2023) et à Saint-Etienne l'hiver dernier.