Après les premiers matches amicaux, Marcelino apprend à faire connaissance avec l’effectif de l’OM et pourrait créer un bouleversement au milieu de terrain.

Disposant d’une valeur marchande élevée, Mattéo Guendouzi pourrait être sacrifié par les dirigeants de l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival. Et selon les renseignements recueillis par le quotidien L’Equipe, le coach espagnol aurait d’ores et déjà choisi son duo dans l’entrejeu avec notamment Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international français de 24 ans pourrait ainsi faire ses valises et quitter les rangs de l’OM dès cet été. Surtout que le staff technique d’Aston Villa serait prêt à tout pour lui permettre d’évoluer en Premier League la saison prochaine.

Mercato OM : Valentin Rongier sur le départ plutôt que Mattéo Guendouzi ?

Particulièrement actif sur ce mercato estival, Pablo Longoria a déjà enregistré les arrivées de quatre renforts au sein de l’effectif de Marcelino. Mais le club phocéen va également devoir renflouer les caisses. Alors que Matteo Guendouzi était annoncé comme un candidat sérieux pour cet été, c’est finalement un autre milieu de terrain qui pourrait quitter les rangs marseillais.

En effet, alors qu’il ne s'entendait pas très bien avec l’entraîneur Igor Tudor et qu’il était tenté par une aventure en Premier League, l'arrivée de Marcelino pourrait avoir changé les plans dans cette affaire. En effet, Foot Mercato assure que Mattéo Guendouzi pourrait finalement rester à Marseille. Alors que l’OM doit dégraisser au milieu de terrain, c’est finalement Valentin Rongier qui pourrait changer d’air cet été. Le capitaine de l’OM serait notamment sur les tablettes de pensionnaires de Premier League.