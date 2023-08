En attendant l’officialisation d’Iliman Ndiaye, l’OM s’est déjà remis au travail et ambitionne à présent de signer un milieu de terrain de l’AC Milan.

Mercato OM : Pablo Longoria s'intéresse à Charles De Ketelaere

Sous la houlette de son président Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille se montre une fois de plus très ambitieux sur le marché des transferts. Avec déjà 5 nouvelles recrues enregistrées et l'officialisation imminente d'Iliman Ndiaye, l'OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et s’active en coulisse pour attirer un nouveau milieu de terrain.

Le club phocéen dispose déjà d’un effectif bien fourni dans ce secteur, avec des joueurs tels que Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout, Valentin Rongier, Idrissa Gueye et Mattéo Guendouzi. Toutefois, certains d’entre eux risquent de quitter le navire marseillais durant ce mercato estival. En vue d’anticiper ces probables départs, la direction de l’OM envisage alors d’attirer un nouveau milieu offensif et a activé une piste pour le moins inattendue.

La Gazzetta Dello Sport révèle en effet que l'OM a récemment jété son dévolu sur Charles De Ketelaere, international belge évoluant actuellement à l'AC Milan. Le jeune milieu offensif a connu une saison décevante avec les Rossoneri, avec un bilan d’une seule passe décisive en 40 rencontres, toutes compétitions confondues. Déçus par ses performances, les responsables milanais seraient disposés à le céder dès cet été. L'OM verrait alors cette situation comme une opportunité et s'est engagé dans la course pour la signature de Charles De Ketelaere.

Forte concurrence pour Charles De Ketelaere

Si l'OM parvient à boucler ce transfert, le joueur de 22 ans apporterait une nouvelle dimension à l'effectif marseillais, avec ses qualités techniques et son potentiel offensif. Ce serait un pari ambitieux de la part du club phocéen, qui tente de miser sur de jeunes talents pour renforcer ses rangs. Toutefois, la concurrence sera féroce sur ce dossier.

D'autres clubs, tels que le RC Lens de Franck Haise, Aston Villa et le PSV Eindhoven suivent aussi le milieu offensif de l’AC Milan. Ce qui risque de faire grimper les enchères pour son transfert. Selon la source, les Rossoneri attendraient environ 28 millions d’euros pour acter son départ. À ce prix, l’OM devrait se tourner vers d’autres pistes moins onéreuses.