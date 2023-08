Alors que le Stade de Reims est très actif dans le sens des arrivées, deux cadors italiens s'intéressent à un cadre du SDR qui pourrait quitter le club.

Mercato Stade de Reims : Naples et la Lazio surveillent Jens Cajuste

Après avoir bouclé les arrivées de 5 recrues depuis le début de l'été, c'est dans le sens des départs que le Stade de Reims pourrait enregistrer quelques mouvements avant la fin du mercato. En effet, selon les dernières informations révélées par Sacha Tavolieri, Jens Cajuste a des prétendants sérieux en ce début du mois d'août. Le journaliste indique que Naples et la Lazio seraient très attentif à la situation du milieu champenois.

La saison dernière, Jens Cajuste a réalisé un exercice de haute volée sous les ordres de Will Still, avec 31 matchs de championnat disputés pour 3 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée. Âgé de seulement 23 ans, il fait parti des joueurs les plus prometteurs de l'effectif du Stade de Reims.

Le Stade de Reims performe lors des matchs amicaux

Déjà performant la saison dernière en Ligue 1, le Stade de Reims est reparti sur les mêmes bases depuis plusieurs semaines. Hormis une défaite face au KAS Eupen 3-2 le 15 juillet dernier, les Champenois ont ensuite tout gagné, avec 4 victoires consécutives, dont deux face à Getafe (1-0) et Saragosse (2-1). Dimanche à 17h, le SDR disputera un dernier match amical face au Torino avant la reprise du championnat, un adversaire coriace pour être définitivement prêt à retrouver la Ligue 1. Pour rappel, le Stade de Reims se déplacera le samedi 12 août prochain au Stade Vélodrome pour affronter l'OM.